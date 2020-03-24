С утра овощеводы начинают обход грядок, где с кустов свисают плоды помидоров 200-250 граммов весом. Их аккуратно снимают, стараясь не повредить нежную кожицу, не сдавить мякоть. Хотя сорт «Физума F1» и отличается не только высокой урожайностью, но и высокой устойчивостью, хорошей лежкостью, однако надо учитывать, что помидоры вообще являются самым капризным овощем.

Собранные в теплицах томаты после комплектации и взвешивания сразу же отправляются по точкам доставки. Овощи в свежем виде поставляются не только на внутренний рынок, но и в близлежащие регионы, и в центральную Россию. На каждую партию продукции в обязательном порядке составляется сертификат.

Главный агроном предприятия Лена Каракижба рассказывает:

— Здесь, во втором блоке тепличных угодий, создан специальный микроклимат, с учетом всех необходимых для высокой урожайности параметров, включая освещение, температуру и влажность воздуха. Все процессы автоматизированы. Сорт «Физума» отличается крупными размерами, хорошей вязкостью даже при плохом освещении, поэтому и спрос на него в республике невероятный.

Овощеводу Замире Куштовой нравится ухаживать за растением из отряда пасленовых, а именно за томатами.

— Технологии позволяют делать это без тяжелых физических затрат и качественно. Полив осуществляется по капельницам, питательный раствор с заданными параметрами поступает из двух миксеров, — поясняет процесс Замира Куштова.

В борьбе с вредителями, по ее словам, в помощь овощеводам приходит биометод — хищные клопы, поедающие паразитов на овоще, являются незаменимыми помощниками в борьбе с вредителями. Определяют их и так называемые светоловушки.

Вся территория агрокомплекса, а это две теплицы в 10 га, находятся под чутким наблюдением специалистов.

— Норматив по сбору томата на сегодня составляет 15 тонн. И это только в одной теплице. Выращиваемый нами сорт способен давать урожай на протяжении десяти месяцев. После сбора последнего урожая будет выращена новая рассада, новые сорта этой культуры или оптимально подобранные гибриды, в зависимости от спроса на рынке, — говорит агроном Лена Каракижба.

Напомним, что первая производственная очередь агрокомбината «Сунжа» по производству овощей закрытого грунта на площади 10 га была запущена в мае прошлого года. Строительство и открытие второй очереди тепличных комплексов позволит к 2022 году полностью обеспечить регион овощами и выйти на внешние рынки с конкурентоспособной продукцией в рамках программы импортозамещения.

В соответствии с планами предприятия до конца 2021 года площадь теплиц будет увеличена до 50 га, и это даст возможность повысить сбор урожая до 50 тыс. тонн овощей в год.

Когда предприятие будет переведено на полные производственные мощности, на объекте будет создано более 500 новых рабочих мест.

В соответствии с техническими характеристиками, срок эксплуатации теплиц составляет 25 лет.