Акция

Благодаря тестированию люди сохраняют свое здоровье и жизнь

В Ингушетию прибыли мобильные пункты тестирования на ВИЧ

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Ингушетия присоединилась к Всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020». Перед приездом в республику группа побывала в Карачаево-Черкесии. Там в мобильных пунктах тестирования врачи провели 242 теста. После работы у нас специалисты отправятся в Чеченскую Республику.

В регионе инициаторы акции планируют посетить города Магас, Малгобек, Назрань, Сунжа и Карабулак. В Ингушетии они пробудут до 8 октября. Мероприятие проходит с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер, призванных помешать распространению новой коронавирусной инфекции.

Первую остановку в республике участники мобильной группы тестирования сделали в Малгобекском районе. Они побывали в местной районной больнице и топливно-энергетическом колледже. Врачи выступили перед медработниками и студентами ссуза с лекциями о положении дел с распространением ВИЧ-инфекции в стране и регионе, а также поделились актуальной информацией о способах защиты от нее и достижениях науки в вопросе лечения опасного недуга. В субботу МГТ посетили Сунженскую районную больницу и местный гуманитарный колледж.

По словам консультанта проекта «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» Андрея Амирова, его миссию он видит в привлечении внимания широкой общественности к проблемам СПИДа.

«Понятное дело, в ежедневном формате местные лаборатории делают гораздо больше тестов на выявление инфекции, чем можем это сделать мы за неделю пребывания в том или ином регионе. Наша задача — привлечь внимание местных сообществ к самой теме распространения недуга. Там, где больных много, проблему невозможно замалчивать, отношение к тестированию более спокойное. Там, где ситуация не приняла еще характер эпидемии, чувствуется непонимание, зачем к данной болезни столько внимания. Но отсутствие устрашающей статистики не повод расслабляться. Как говорят врачи, нет здоровых людей, есть необследованные», — считает Амиров.

По его словам, проверить свой ВИЧ-статус никогда не будет лишним. И поэтому одна из целей проекта — сделать процедуру тестирования на инфекцию привычным делом для людей, как сдавать тот же анализ на биохимию и т. д.

По мнению главного врача государственного бюджетного учреждения «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и другими инфекционными заболеваниями» Луизы Бекмурзиевой, такая масштабная акция — это очень большой вклад в профилактику заболевания.

«Раннее выявление вируса иммунодефицита человека и раннее начало лечения — это главная цель и акции, и нашей работы. Благодаря тестированию люди сохраняют свое здоровье и свою жизнь», — отметила Бекмурзиева.

Замглавврача ингушского центра «Анти-СПИД» по эпидемиологической работе Роза Горчханова подчеркнула важность образовательных семинаров для медицинского персонала (в рамках акции специалисты рассказывают об особенностях дотестового и послетестового консультирования, о проявлении настороженности в вопросах ВИЧ-инфекции).

«Медицинский персонал каждый день имеет дело с пациентами, которые могут быть носителями ВИЧ-инфекции. На образовательных семинарах сотрудники медицинских учреждений смогут повысить свои знания о ВИЧ/СПИДе, о клинических проявлениях ВИЧ-инфекции и методах ранней диагностики», — сказала Горчханова.

В настоящее время, когда весь мир столкнулся с пандемией коронавируса, нельзя забывать о других заболеваниях. И борьба с распространением ВИЧ-инфекции не может быть отложена на потом, считают специалисты ингушского центра «Анти-СПИД».

Недостаток знаний ведет к повышению вероятности заражения, а отсутствие терапии может привести к смерти от осложнений на фоне СПИДа. Неправильные представления о заболевании усиливают дискриминацию ВИЧ-положительных граждан. Чтобы изменить ситуацию, Минздрав РФ и проводит в очередной раз Всероссийскую акцию по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020».

26 июня две команды экспедиции одновременно стартовали из Камчатки и Калининграда, чтобы проследовать навстречу друг другу через всю страну и встретиться 16 ноября в Казани на закрытии акции. Ставшие узнаваемыми мобильные пункты тестирования (МПТ) — брендированные автомобили ГАЗ белого цвета с широкой красной лентой и надписью «Тест на ВИЧ: Экспедиция» на бортах в этом году проедут более 200 городов в 45 регионах России, включая регионы Крайнего Севера и Северного Кавказа.

ВИЧ-инфекцией может заразиться каждый, невзирая на возраст, пол, социальный статус, но с ней можно бороться: при грамотной терапии с ВИЧ можно и нужно жить. Об этом будет идти речь на образовательных семинарах, которые пройдут в каждом населенном пункте маршрута акции.

Врачи напоминают, что обследоваться на ВИЧ необходимо всем: парам, планирующим беременность, беременным женщинам и их партнерам. Своевременное обнаружение ВИЧ-инфекции у человека позволяет вовремя начать специальную противовирусную терапию, не допустить новые случаи передачи ВИЧ, беременным женщинам родить здоровых детей.

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