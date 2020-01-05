Из них на сегодняшний день возведены три школы. Речь идет об общеобразовательном учреждении на 704 места в Магасе, учебном заведении на 720 учащихся в сельском поселении Гази-юрт и начальной школе в Экажево Назрановского района. Также завершены работы по строительству четырех детских садов по 220 мест каждый в населенных пунктах Галашки, Сунжа, Мужичи и Магасе.

В Малгобеке появился новый психоневрологический дом-интернат на 100 мест. В сельских поселениях Даттых, Инарки, Насыр-Кортском административном округе и Малгобеке реализованы мероприятия по улучшению водоснабжения. В девяти муниципалитетах республики благоустроили 48 общественных территорий.

С начала прошлого года в регионе введены в эксплуатацию четыре объекта образования. Это — детские сады на 220 мест в Барсуках, Нижних и Верхних Ачалуках и Нестеровском. В 2020 году будет продолжено строительство 25 объектов и начато возведение еще девяти школ и одного дошкольного учреждения.

По данным управления пресс-службы Главы и правительства региона, Ингушетия участвует в 50 проектах из 67 федеральных в составе 12 нацпроектов. Их реализация позволит региону решить ряд приоритетных задач в сфере здравоохранения, образования, культуры, экологии, жилищного строительства, малого и среднего предпринимательства.

В целом исполнение мероприятий национальных проектов идет в рамках намеченного плана. Всего до 2024 года в Ингушетии должно появиться более 70 новых социальных объектов. Согласно поручению Главы Ингушетии до 1 мая 2020 года предстоит определить локацию возведения каждого из зданий.

Земли планируется выбирать там, где налажена сопутствующая инфраструктура.

Как сообщалось на заседании правительства 20 декабря, достигнутые к тому времени показатели, установленные для республики на первый год исполнения майского указа Президента России, варьируются от 70% до 100%. Годовые объемы реализации нацпроектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Культура» достигнуты досрочно.

Как отмечал начальник управления организации проектной деятельности администрации Главы и правительства Бекхан Мальсагов, проводится анализ и принимаются меры для того, чтобы минимизировать риски недостижения отдельных целевых показателей в будущем. Ведется тесное взаимодействие с федеральными ведомствами. Так, несмотря на большие объемы жилищного строительства и высокие результаты по благоустройству общественных территорий, достижение установленных годовых объемов не представляется возможным ввиду отсутствия возможностей и потребностей.

«По вводу жилья нам установлена цифра в 344 тыс. кв. м. Данные показатели рассчитаны на основании статистики последних лет, в течение которых действовал ряд масштабных программ, в том числе в рамках реализации мер по социально-экономическому развитию региона в 2010-2016 годах, переселения из оползневой зоны и других. Однако сейчас темпы строительства по объективным причинам снизились значительно. Мы уже обратились в Минстрой России с просьбой пересмотреть параметры для республики», — пояснял руководитель проектного офиса.

Как рассказал вице-премьер Тимур Фаттахов, с подобным риском недостижения показателей жилищного нацпроекта столкнулось большинство субъектов.

«Как было озвучено в ходе селекторного совещания, проведенного федеральным Министерством строительства, результатов достигли только 10 субъектов из 85, потому что с 2016 года прекращено строительство жилья за счет федеральных средств. В связи с этим было решено, что принципиальным при исполнении проекта является то, чтобы показатели региона не снизились относительно результатов 2018 года», — отметил Фаттахов.