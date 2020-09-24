До настоящего времени энергоснабжение населенных пунктов обеспечивала одна воздушная линия электропередачи 6 кВ протяженностью 25 км. Загруженность энергообъекта привела к тому, что в последние годы у части потребителей напряжение снизилось до 160-180 Вольт.

Энергетики «Россети Северный Кавказ» возвращали в дома жителей яркий свет в несколько этапов. Основной объем работы провела служба подстанций. Рабочая группа подразделения смонтировала дополнительную ячейку 6 кВ на питающем центре «Ачалуки». Затем 12-километровый участок воздушной линии перевели на новое оборудование. Связующее «звено» протяженностью 100 метров за три часа построила оперативно-выездная бригада Малгобекских райэлектросетей.

«Проект позволил нам решить сразу две важные задачи. Разделив воздушную линию электропередачи, мы довели напряжение в сети до нормативного значения и в разы сократили износ оборудования. Раньше, в случае технологических нарушений и при плановых ремонтных работах, мы вынуждены были временно отключать все три поселения, поскольку территория имела один источник питания. Сейчас для Гейрбек-Юрта и части Средних Ачалуков смонтирована отдельная ячейка на подстанции. То есть отключения будут носить более локальный характер. Тот случай, когда конечный результат равнозначно ценен и для потребителей, и для оперативного персонала», — рассказал начальник службы подстанций филиала Башир Мержоев.