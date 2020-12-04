В ходе мониторинга сети «Инстаграм» антимонопольщиками Ингушетии была обнаружена незаконная реклама сильнодействующего препарата «Лирика». Мало того, «предприниматель» настолько обнаглел, что в агрессивной рекламной кампании указывал не только виды сильнодействующих веществ, но и их цены, а также контактные данные для их приобретения.

Но самое забавное — откликался он на имя... Эскобар Кайф. Помните такого колумбийского наркобарона начала 90-х?

— Если настоящий Пабло Эскобар пытался маскировать свою преступную деятельность, долгое время скрывался от колумбийских властей, то местный его прототип, видимо, считал, что ему нечего опасаться, — рассказала газете «Ингушетия» пресс-секретарь Ингушского УФАС России Мадина Базиева. — После обнаружения данной странички в «Инстаграм» мы начали работу по установлению его настоящих данных. Напомним, что подобные действия влекут за собой последствия в виде статьи 234 УК России.

Наши специалисты запросили информацию о физическом лице, с которым оператором был заключен договор о предоставлении мобильной связи. Стало известно, что им является некое ООО «Интерлайн». Однако никаких данных, доказывающих свою непричастность к данному делу, это ООО по запросу не предъявило. Естественно, мы возбудили дело по признакам нарушения закона о рекламе, в рамках которого предполагается взыскание не только штрафов крупных размеров, но и блокировка указанного номера. Материалы дела нами переданы в республиканский Росздравнадзор. Думаю, что после окончания рассмотрения дела антимонопольным ведомством оно перейдет в уголовное русло.

Хочется обратиться к жителям республики: при обнаружении подобной рекламы обращайтесь в Ингушское УФАС России. Вместе нам намного легче искоренить это страшное зло.