«Работу штаба, в состав которого вошли члены большинства действующих в республике волонтерских движений и молодежных организаций, координирует региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ)», — сказал собеседник издания.

По его данным, по телефону «горячей линии» 8-800-200-34-11 люди, находящиеся в группе риска, — пожилые люди, одинокие пенсионеры, ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, маломобильные граждане, — могут оставлять заявки на покупку продуктов, лекарств и помощь по дому.

Волонтеры центра будут не только обрабатывать поступающие звонки, но вместе с социальными работниками проводить адресный обход одиноких пожилых людей и узнавать, какая помощь им необходима в период карантина, организовывать доставку необходимых продукции, оказывать консультационную поддержку.

При этом все активисты обеспечены медицинскими маски и антисептиками.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов призвал пожилых граждан внимательно относиться к своему здоровью, избегать людных мест и по возможности соблюдать домашний режим.

«Пожалуйста, будьте бдительны. Не выходите на улицу, если в этом нет острой необходимости. Не посещайте людные места, включая массовые встречи родственников», — написал Глава региона на своей странице в социальной сети «Инстаграм».

Обращаясь к молодежи, Калиматов отметил, насколько важно, особенно в настоящий период времени, окружить старшее поколение заботой и обеспечить их безопасность.

«Обращаюсь к родителям: в этот период старайтесь не выпускать своих детей на улицу, обеспечьте им досуг дома. Да, это сложно, но вопрос здоровья должен оставаться в приоритете. И, даже если организм ребенка сможет перенести заболевание, то для его бабушек и дедушек это может стать серьезной угрозой. Постарайтесь создать для пожилых людей условия, чтобы у них не возникала необходимость выходить из дома. Возьмите на себя решение бытовых проблем, вопрос обеспечения продовольствием. Постарайтесь изолировать их от тех, кто в зоне риска, кто болеет гриппом или ОРВИ», — отметил Калиматов.

Ранее наше издание сообщало, что по состоянию на 23 марта более 260 человек, прибывших в Ингушетию из неблагополучных по коронавирусу стран, получили постановления о самоизоляции.