На повестке дня стоял вопрос законодательного ограничения производства, распространения и применения никотинсодержащей, нетабачной и некурительной продукции (снюс, пэки и др.) и аптечных наркотиков с признаками зависимости (трамадол, «Лирика» и др.).

Открывая совещание, глава комитета обратил внимание присутствующих на то, что в последнее время среди молодёжи стало модным употреблять бестабачные сосательные или жевательные смеси.

«Жители республики озабочены данной тенденцией, поэтому городской совет Назрани представил на рассмотрение в Народное собрание проект закона, который можно принять за основу в нашей работе», — сообщил депутат.

В своем выступлении руководитель регионального управления Роспотребнадзора Борис Комурзоев отметил, что курительные смеси — это новый продукт, который недавно появился на рынке после начала действия антитабачного законодательства.

В технологии приготовления пэков не используется табак, изготовляются они на основе смеси мяты, растительной целлюлозы и других ингредиентов. Потребители жевательных смесей получают более внушительную разовую дозу никотина в сравнении с курильщиками. Сеанс рассасывания снюса длится 5-10 минут. Сигаретный запах отсутствует. За это время в организм поступает от 20 мг тонизирующего вещества. В ходе выкуривания крепкой сигареты «порция» никотина составляет не более 1,5 мг. Итогом потребления снюса становится быстрое формирование привычки.

Зависимость развивается практически молниеносно.

Отказаться от рассасывания жевательного табака становится непросто. Пристрастившиеся к снюсу люди страдают от нарушения аппетита, расстройств работы органов пищеварения. Степень вреда во многом определяется состоянием организма и склонностью человека к возникновению рецидивов имеющихся заболеваний. Если пакетики держать во рту дольше 20-30 минут, вероятна сильная интоксикация организма с непредвиденными последствиями.

Никотин — чрезвычайно сильный яд, не уступающий по токсичности синильной кислоте. В малых дозах действует возбуждающе на нервную систему, в больших — вызывает её паралич — остановку дыхания, прекращение работы сердца. Многократное поглощение никотина формирует никотинизм — хроническое отравление, в результате которого снижаются память и работоспособность.

Разрушительными последствиями отравления никотином являются: дрожание рук, неуверенная походка, подростка то бросает в жар, то в холод, сердце при этом то стучит, как молот, то замирает. Влияние никотина изменяет работу всех систем органов, развивает психологическую и физическую зависимость. Психологическая зависимость от никотина усиливается изменением эмоционального фона, что является одним из основных факторов влияния никотина на организм.

Негативное влияние данного вещества на организм проявляется в нарушении работы его основных систем: ЦНС, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, вызывает заболевание десен и зубов. Влияние никотина на организм также проявляется в замедленном заживлении язв, хронической гиперсекреции слизи.

Так как при употреблении сосательных никотинсодержащих изделий выделяется большое количество слюны, слюна сглатывается, что может привести к заболеванию желудочно-кишечного тракта.

По инициативе Управления Роспотребнадзора составлен и утвержден сторонами межведомственный план проведения в регионе совместных оперативно-профилактических мероприятий в целях предотвращения и прекращения возможной реализации в торговых точках некурительной никотинсодержащей продукции, отнесенной к пищевой.

Совместно с работниками МВД специалистами управления проведены рейдовые мероприятия по выявлению никотинсодержащей некурительной продукции.

Всего с начала осуществления мероприятий в этой сфере проверками охвачено 255 объекта. Всего выявлена в реализации некурительная безтабачная продукция в количестве 36 единиц, из них 12 — импортного производства (Швеция). В отношении шестерых ИП и двух реализаторов составлены протоколы и вынесены постановления о назначении административного наказания в виде штрафов на общую сумму 186 тыс. руб.

Также в школах, газетах и СМИ проводится профилактическая работа, читаются лекции с сопровождением наглядных красочных презентаций.

Далее представитель Минобрнауки Луиза Тумгоева проинформировала, что с 1 октября 2019 года школьники, достигшие 13-летнего возраста, проходят тестирование по Единой методике социально-психологического тестирования 2019-2020 года, общее число респондентов на 10 февраля 2020 года, принявших участие в тестировании, составляет 20 819 чел. Из них в группу риска входит 538 респондентов.

«Лиц, употребляющих наркотики и психоактивные вещества, не выявлено. Профилактическая деятельность в форме дискуссий, лекций, бесед, открытых уроков на наркотическую тему проводятся в школах по всей республике», — проинформировала Тумгоева.

В свою очередь замначальника Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Тамерлан Шадиев отметил, что из-за активной работы продажа наркотиков ушла в тень. Сегодня их продажа чаще происходит путем так называемой «закладки» с использованием новых технологий, в частности, социальные сети в виде WhatsАpp, геолокации и мобильных кошельков.

Преступники обмениваются информацией, производят оплату за товар и приобретают наркотические средства. Легкая и быстрая нажива денег, а также требования к знаниям новых технологий выделяют из общей группы риска молодежь. В таких условиях работа по предотвращению преступления и поимке преступника усложняется.

Главный нарколог Минздрава Джамбулат Ваделов пояснил, что ни одна зависимость не развивается на пустом месте, ей предшествует одна или сразу несколько внутренних проблем.

«Если родители своевременно признают их наличие и устраняют, то зависимость, вполне вероятно, уже не разовьется. К основным причинам, стимулирующим подростка к употреблению запрещенных веществ, относятся конфликты в семье, чрезмерный контроль со стороны родителей, зависимое поведение, отсутствие стремлений и стимулов к другой деятельности, неуверенность в своих силах, влияние сверстников. На сегодняшний день мы обладаем техническими возможностями, в частности, оборудованием для выявления факта употребления наркотических средств, что позволяет нам принять активное участие и оказывать содействие населению республики», — сообщил он.

«Учитывая риск распространения данного вида зависимости, всем вместе — и жителям Ингушетии, и министерствам, и ведомствам республики — необходимо усилить профилактические работы по сокращению спроса на наркотические и психотропные вещества, не ограничиваться силовыми методами правоохранительных органов», — заключили депутаты.

Как уточнили газете «Ингушетия» в пресс-службе республиканского заксобрания, член горсовета Назрани, председатель комиссии по молодёжной политике, культуре и спорту Марат Озиев внес в региональный парламент законопроект о вводе полного запрета на реализацию бестабачной никотинсодержащей продукции в регионе.

"В Народное собрание поступил законопроект «О запрете оборота на территории Ингушетии бестабачной никотинсодержащей продукции, предназначенной для потребления никотина способами, отличными от курения табака и о внесении изменений в закон республики «Об административной ответственности за совершение отдельных правонарушений», — сказал представитель парламента.

По его словам, речь идет о законодательном ограничении производства, распространения и применения никотинсодержащей, нетабачной и некурительной продукции (снюс, пэки и др.).

«Законопроект принят во внимание, в течение десяти дней он будет рассмотрен в Народном собрании. Потом он будет разослан по субъектам законодательной инициативы. Они внесут свои предложения, после этого законопроект планируется рассматривать в первом чтении в парламенте», — добавил собеседник агентства.

Как пояснили изданию в горсовете Назрани, изначально планировалось установить возрастные ограничения по обороту упомянутой продукции, но в результате дискуссии в муниципальные депутаты пришли к общему мнению, что будет трудно контролировать оборот и для защиты несовершеннолетних они приняли решение о полном запрете.

На расширенном заседании комитета Народного собрания республики по здравоохранению и социальной политике инициативу молодого депутата восприняли положительно. Члены горсовета рассчитывают, что закон будет принят парламентом в первом чтении в конце февраля.