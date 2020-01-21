По результатам прокурорских проверок в сфере межнациональных отношений и противодействия экстремизму выявлено 388 нарушений закона, внесено 90 представления. По результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечено 96 лиц, в суд направлено 37 исковых заявлений. Из них на конец отчетного периода рассмотрено и удовлетворено 30, к административной ответственности привлечено 8 лиц, объявлено 88 предостережений о недопустимости нарушения закона.

В орган предварительного расследования направлен один материал, содержащий сведения о наличии признаков преступления экстремистской направленности, по которому возбуждено уголовное дело.

В сфере противодействия терроризму выявлено 1155 нарушений закона, внесено 274 представления. По результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечено 248 должностных лиц, в суды республики направлено 142 исковых заявления, из которых на конец отчетного периода рассмотрены и удовлетворены судом 125, к административной ответственности привлечено 3 лица, объявлено 80 предостережений о недопустимости нарушения закона.

С учетом направленных в прошлые годы судами за 2019 год вынесены приговоры в отношении 17 человек.

Как сообщили нашему изданию в пресс-службе регионального МВД, центр по противодействию экстремизму на постоянной основе осуществляет мониторинг сети Интернет с целью анализа и прогнозирования возможных террористических и экстремистских угроз на территории региона, выявления лиц и организаций, причастных к экстремистской деятельности, фактов распространения экстремистских материалов.

Также эта работа ведется для получения информации о массовых противоправных акциях на стадии их подготовки, а также в целях получения дополнительных данных о лицах, осуществляющих вербовочную работу в интересах международных террористических организаций.

В отчетном периоде в образовательных учреждениях с учащейся молодежью, администрацией и преподавательским составом учебных заведений проведено 47 профилактических мероприятий.

Также проведено 52 мероприятия с участием представителей духовенства.

Помимо того, осуществлялись мероприятия профилактического характера с представителями национальных объединений. В частности, организовано и проведено 38 встреч с представителями национально-культурных обществ.

Полицейское проводят и работу по выявлению и пресечению незаконной деятельности юридических и физических лиц, осуществляющих изготовление, транспортировку и распространение печатной, аудио- и видеопродукции экстремистского содержания.

В общей сложности за истекший период сотрудниками ингушской полиции выявлено одно преступление, связанное с экстремизмом, семь общеуголовной направленности.

С момента начала системной борьбы с экстремизмом, он в значительной степени эволюционировал от редких, по большей части хулиганских проявлений, к массовым противоправным акциям, взрывам, поджогам, убийствам, иным тяжким преступлениям, а единичные субъекты экстремистской деятельности сменились экстремистскими сообществами, вовлекающими в свою деятельность значительное количество лиц, в первую очередь из числа молодежи.

За совершение экстремистских действий законодательством России предусмотрена юридическая ответственность.

Кодекс об административных правонарушениях предусматривает следующие основные правонарушения:

— Статья 20.3 КоАП России (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами);

— Статья 20.29 КоАП (производство и распространение экстремистских материалов);

— Статья 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).