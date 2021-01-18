О бедственном положении жителя Назрани, который страдает заболеваниями нервной системы и сильными головными болями, общественникам сообщили врачи скорой медицинской помощи.

«Мы навестили мужчину. Узнали, что пожилой человек живет один, снимает комнату в общежитии за 5 тысяч рублей в месяц. На оставшиеся средства человек с ограниченными возможностями здоровья сам покупает дорогостоящие жизненно важные препараты. Пообщавшись с ним с помощью письма, поскольку старый слуховой аппарат не позволял ему разобрать слова собеседника, мы выяснили, что во время печальных военных событий в Чечне пожилой мужчина был контужен. Тогда, во время удара снаряда, он потерял не только здоровье, но и свою семью. Жена Магомеда погибла на месте, детей у них не было», — поделилась сопредседатель регионального штаба ОНФ в Ингушетии Фатима Барханоева.

Активисты ОНФ привезли Магомеду продукты питания, товары первой необходимости, домашние соления и лекарственные препараты.

«Особенно он обрадовался при виде лекарств, так как таблетки успокаивают его, помогают справиться с тревожным, раздражительным состоянием, а также нарушениями сна. Но они быстро заканчиваются. Финансовых средств для систематического приобретения данного препарата, помимо покупки остальных медикаментов и оплаты аренды комнаты, Магомеду не хватает, поэтому он попросту терпит эту боль. Страшно представить, что человек при таком плохом состоянии здоровья несколько десятилетий живет один и предоставлен сам себе без внимания со стороны», — рассказал активист ОНФ Бек Мальсагов.

По мнению общественников, одинокий мужчина с подтвержденной группой инвалидности должен быть под надзором социальных служб, получать льготные лекарственные препараты, однако сам он по состоянию здоровья никуда о себе не заявлял.

Общественники обратили особое внимание на плохие условия проживания, отсутствие предметов мебели, холодильника, средств гигиены и какой-либо техники за исключением маленькой электрической плиты.

«Магомед очень добрый, общительный. Видно, что ему не хватает простого человеческого тепла и заботы. Уверена, что задача общества и власти в том и состоит, чтобы не только вовремя протянуть руку помощи, но и оказывать нуждающимся инвалидам пожизненное социальное сопровождение. То, что мы увидели, мягко говоря, вызывает шок. Теперь будем обращаться в различные инстанции, выяснять ситуацию по месту прописки и другую информацию через родственников. Сделаем запрос по адресу регистрации мужчины через чеченских коллег, чтобы он мог получать бесплатно все лекарства. Кроме нас у него никого нет», — резюмировала Барханоева.

Активисты ОНФ взяли под опеку инвалида, чтобы помогать мужчине с ограниченными возможностями здоровья в дальнейшем, обеспечивать продуктами питания и товарами первой необходимости.