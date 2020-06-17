Более 70 добровольцев сдали кровь на базе Республиканской станции переливания крови. Также на призыв сдать кровь откликнулись студенты других факультетов и сотрудники ряда организаций республики.

Сдача крови проходила с соблюдением всех правил эпидемиологической безопасности. Доноры обслуживались в строго определенное время по одному, соблюдая необходимую дистанцию. При входе каждому измеряли температуру и проводили дезинфекцию рук, а также выдавали маску, бахилы и шапочку.

«Лечебные учреждения нашей республики имеют достаточные запасы донорской крови и ее компонентов, — говорит врач Республиканской станции переливания крови Д. Дзортова, — однако их необходимо регулярно пополнять, чтобы предотвратить недостаток в будущем. Донором может стать абсолютно любой здоровый человек в возрасте старше 18 лет».

Донорство крови — акт гуманизма, помогающий спасать человеческие жизни. Несмотря на эпидемиологическую ситуацию, связанную с распространением новой коронавирусной инфекции, кровь можно и нужно сдавать, ведь донорская кровь необходима постоянно.

Надо помнить, что общество, которое активно пропагандирует донорское движение, одновременно поддерживает и несет в мир милосердие и доброту.

Всемирный день донора крови проводится с 2005 года Всемирной организацией здравоохранения, Международной федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, донорскими федерациями.