Качественное асфальтовое покрытие во время езды создает ощущение, что едешь по европейскому автобану. Дорожная разметка даже в туман и глухую ночь высвечивает яркой белой краской, не оставляя никакой возможности сбиться с дороги. Этому препятствуют и металлические каркасные ограждения, в местах, где есть крутые склоны.

На подъезде к тоннелю под железной дорогой, где начинается так называемая слепая зона, установлено первое в регионе сферическое зеркало, предназначенное для увеличения угла обзора для выезжающих и въезжающих в тоннельную арку машин. Установка таких зеркал на опасных участках дорог — это один из способов значительно уменьшить процент возникновения аварий.

Кроме этих работ, здесь выполнены еще другие. О них газете «Ингушетия» рассказал Ахмед Озиев, главный специалист производственного отдела ГУ «Ингушавтодор»:

— Нашей организацией выполнены также работы по устройству бетонной подпорной стенки. В ходе ее возведения залили где-то порядка 400 кубов бетона. Кроме того, на этом участке был очень старый мост почти в аварийном состоянии. Руководитель «Ингушавтодора» Батыр Хаматханов изыскал дополнительные средства, за счет которых произведены работы по реконструкции этого моста. Мост получился хороший, почти новый, можно сказать.

Реконструкция данного участка дороги стала возможна благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В рамках предусмотренных в нем мероприятий в регионе улучшилось качество и ряда других участков городских дорог и улиц.

Например, в Назрани на улице Коммунальной практически завершены работы по реконструкции дорожного полотна, которое долгие годы доставляло много хлопот автолюбителям. Ямы здесь были через каждый метр, разметка местами вообще стерлась. А большое количество «лежачих полицейских», в которых не было необходимости, доводили водителей автотранспорта до нервного срыва.

Эти проблемы сейчас уже позади. Кроме того, за счет дополнительных средств здесь благоустроили и пешеходную дорожку, установив бордюры и проложив асфальт.

— Проектом предусмотрены фрезирование старого асфальтобетонного покрытия, разработка грунта, устройство двух слоев одежды из песчано-гравийной смеси толщиной 50 см и двух слоев асфальтобетонного покрытия толщиной 12 см — крупнозернистого и мелкозернистого, — рассказал о дорожных технологиях Ахмед Озиев.

Никто не оценит дорогу лучше, чем сами водители. Около тысячи машин проезжает в день по этим транспортным линиям. Некоторые из них охотно поделились своими впечатлениями от обновленных трасс.

— Между тем что было и что есть сейчас — огромная разница. Дороги сделаны очень качественно, — говорит Муса Хидриев, чей водительский стаж составляет более 30 лет.

Другой автолюбитель Гирихан Оздоев отметил, что раньше трудно было ездить по грейдеру вверх и вниз, кроме того, такая ежедневная тряска и колдобины сильно отражались и на техническом состоянии автомобиля. Сейчас стало значительно легче передвигаться.

Дорожники не обошли вниманием и небольшой участок дороги за Алхан-Чуртским каналом, в районе новостроек. Местные жители давно просили заасфальтировать грейдерную дорогу, и вот недавно работа здесь закипела. На сегодняшний день все работы практически завершены, итогом стала дорога 7-метровой ширины с 70-сантиметровым основанием из песчано-гравийной смеси и 7-сантиметровой дорожной одеждой.

Реконструкция этой дороги, как и предыдущих, выполнена в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

— За 2019 и 2020 годы все объемы работ, касающиеся нацпроектов, выполнены досрочно, учитывая производственные возможности. Исходя из того, что есть достаточно подготовленные профессионалы — и рабочие кадры, и инженерно-технические работники, руководство «Ингушавтодора» и правительство попросили выделить дополнительные средства, федеральные органы пошли навстречу.

Выполнив план с опережением графика работ, «Ингушавтодор» продолжит капитальный ремонт региональных дорожных линий. Уже начата реконструкция трассы «Назрань — Малгобек — Нижний Курп — Терек» при выезде из Малгобека. Такими темпами скоро вся республика будет обеспечена качественными дорогами.