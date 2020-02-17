Предусмотренные профилактические мероприятия призваны обеспечить безопасность граждан, предупредить несчастные случаи с людьми на водных объектах.

Очередное мероприятие сотрудники чрезвычайного ведомства провели на городском пруду в Назрани. Спасатели измерили толщину льда, провели разъяснительные беседы с взрослыми и детьми, раздали памятки с рекомендациями о том, как действовать в случае происшествия на льду.

Спасатели отмечают, что для того чтобы на лед мог безопасно выйти один человек, его толщина должна составлять 7-10 см.

«Для безопасного выхода на лед группы из 4-5 человек его толщина должна быть не меньше 15 см, массовый выход возможен только при толщине льда не менее 25 см. Прочный лёд обычно прозрачный, имеет зеленоватый или синеватый оттенок», — говорит заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по республике Адам Темирханов.

В завершение спасатели напомнили гражданам, что при возникновении происшествия незамедлительно нужно звонить на номера «101» или «112».

Далее, специально для газеты «Ингушетия» Адам Темирханов подробно рассказал о правильном поведении на водоемах в зимний период.

Главное — осторожность

— Адам, что надо сделать перед выходом на лед как взрослым, так и детям?

— Детям вообще нельзя выходить на лед, но навряд ли они меня послушают. Но раз кто-то решил выйти на лед, то сначала обязательно необходимо проверить его у краев водоема. Бывает, что на реках с сильным течением у берега вода не замерзает, а такие места прячутся под надувами снега. Лед в таком случае ненадежен, и лучше воздержаться от рыбалки. Рыбаки, как правило, собираются большой компанией, для них это своего рода клуб отдыха и досуга. Чтобы избежать катастрофы, любителям рыбалки нельзя бурить лунки близко друг к другу. Рекомендуемое расстояние между лунками 10-15 метров. А выходя на лед, необходимо придерживаться дистанции между напарниками 3-6 метров.

— Такое, наверное, часто бывало у рыбаков, и для них этот вопрос актуальный. Что делать, если лед начнет трескаться?

— Если лед начинает потрескивать, то сразу же нужно возвращаться на берег, без резких движений. При этом идти нужно тем же маршрутом, след в след, которым выходили на лед. Все необходимые вещи для зимней рыбалки следует передвигать на санках или в рюкзаке, который не следует накидывать на два плеча одновременно. При проломе льда это позволит быстро избавиться от лишнего веса.

— Какие средства безопасности существуют при зимней рыбалке?

— Рекомендуется привязывать к себе шнур длиной 12-15 метров с яркими поплавками. При попадании в воду это позволит быстро и безопасно вытащить пострадавшего. В рыболовных магазинах сейчас продаются специальные «когти» для самоспасения. Их также следует привязать к себе.

— Если все же человек провалился под лед, что делать?

— Если случилась беда и вы провалились в воду, то, прежде всего, надо прекратить панику и не тратить напрасно силы. Займите горизонтальное положение в воде. Затем надо широко раскинуть руки и выползать на более крепкий лед. Попытайтесь постепенно закинуть ноги на лед и потом отползти. Если первая попытка оказалась неудачной, попробуйте скинуть обувь и повторить ее. Когда выбрались из проруби, идите в ту сторону, откуда пришли, и где уже гарантированно проверен безопасный путь. Если вы провалились на реке, то чтобы вас не затянуло течение, надо выбираться на тот край, откуда река течет.

Зимние забавы

— Что надо знать любителям зимней рыбалки и любителям покататься на коньках?

— Практически каждый год случаются ситуации, когда наиболее нетерпеливые любители зимней рыбалки или катания на коньках попадают в опасное положение, оказываясь в ледяной воде. И все потому, что не берется во внимание толщина льда. Таким любителям первым делом надо изучить меры безопасности на льду в зимний период, а только потом отправляться на водоем. Самое главное правило: не уверен в прочности льда — не ступай на него.

— А что делать, если ты все же оказался на тонком льду?

— Порой человек начинает понимать свою оплошность, уже оказавшись на тонком льду, в этом случае надо постараться по своим следам вернуться осторожно назад. Затрудняет оценку прочности льда снег, который лежит сверху. Передвигаясь, можно и не увидеть, что пошли трещины, но вот хруст не услышать невозможно, поэтому при его появлении стоит прекратить передвижение и вернуться обратно.

— Какой толщины должен быть ледяной покров, чтобы по нему можно было ходить?

— Не поможет никакая техника безопасности на льду, если он имеет недостаточную толщину. Ледяной покров должен выдерживать нагрузку, которая на него будет действовать. Чтобы один человек благополучно перешел замерзший водоем, толщина льда на пути следования должна быть не менее 7 сантиметров. Устраивать каток можно только в случае, если толщина слоя составляет около 12 сантиметров. Переправляться группой можно только по льду с толщиной 15 сантиметров. А движение автомобилей будет безопасным при толщине не менее 30 сантиметров. Даже если вы уверены, что водоем хорошо замерз, меры безопасности на льду в зимний период не будут лишними.

Стоит помнить, что безопасно передвигаться по льду можно, ориентируясь на его цвет. Молочный и рыхлый лед — ненадежен, а прозрачный, с зеленоватым или голубоватым оттенком лед является прочным. Оптимальной толщиной льда для рыболовов является 25 см, но допустимый минимум — 7 см. Прочность льда нужно проверять тупой палкой, но ни в коем случае нельзя проверять ногой.

Коварный лед

— Какого оттенка бывает тонкий и непрочный лед?

— Специалисты даже по внешнему виду льда могут определить его надежность. Более опасным, а значит, тонким, считается лед желтоватого или матово-белого цвета. Чаще всего он имеет пористую структуру, поэтому надежным его считать нельзя. Необходимо знать: если несколько дней температура не опускается ниже нуля градусов, прочность снижается на 25%. Наиболее тонким лед бывает даже в морозную погоду около зарослей камышей, кустарников или деревьев, которые произрастают по берегам. Особую осторожность надо соблюдать возле прорубей — они могут стать совсем незаметными, если их немного припорошит снегом.

Элементарные правила безопасности

— Как убедиться в надежности льда?

— Узнать, прочный лед или нет, порой возможно только шагнув на него. Если после нескольких шагов видны небольшие радиальные трещины и слышится легкий хруст, то ходить в принципе по нему можно, но соблюдать безопасность поведения на льду. Проверять прочность льда, прыгая по нему или топая ногами, совсем не предусмотрительно. Если после проверки обнаружилась выступающая сверху льда вода, в этом месте лучше не переходить. Безопасность на тонком льду должна быть превыше всего. Никогда нельзя предугадать, в каком месте можно провалиться в ледяную воду. Лучше для предотвращения несчастного случая вернуться обратно, осторожно ступая по своим же следам и высоко не поднимая ноги. В случае появления сильного треска лучше передвигаться ползком.

— Как правильно вести себя на льду, чтобы поход не закончился катастрофой?

— В зимний период обязательно необходимо соблюдать безопасность на льду. Для этого необходимо придерживаться следующих правил: нельзя отправляться на лед ночью, в сильный туман, снег или дождь. В случае необходимости перехода на другой берег лучше воспользоваться ледовыми переправами. Проверять прочность льда ударами по нему ногой нельзя, лучше для этого воспользоваться палкой.

В случае появления даже небольшого количества воды уже можно сказать, что лед тонкий и не подходит для катания или прогулок по нему. Если срочно необходимо перейти по льду на другой берег, лучше воспользоваться уже проложенными тропками, а если таковых нет — продумать маршрут более тщательно. В случае группового передвижения лучше идти, придерживаясь расстояния друг от друга не менее пяти метров.

— Как правильно переходить замерзшие водоемы?

— Удобнее всего переходить водоем на лыжах, только крепления не застегивать, чтобы при малейшей опасности можно было быстро их сбросить. Если за спиной имеется ноша, ее лучше расположить на одном плече, чтобы при опасности можно было легко от нее освободиться. Всегда, отправляясь на замерзший водоем, необходимо брать с собой прочную веревку с петлей и грузом, чтобы в случае необходимости можно было бросить провалившемуся другу. Часто не соблюдается безопасность зимой на льду лицами в алкогольном опьянении. В таком состоянии невозможно адекватно отреагировать на опасность, а там и до трагедии рукой подать.

— Дети часто играют в хоккей на водоемах. Что вы можете им посоветовать?

— Порой желание прокатиться на коньках на вновь образовавшемся льду, поиграть в хоккей сильнее, чем чувство опасности, поэтому и случаются непредвиденные ситуации. Безопасность на льду особенно важна для детей, которые ждут зиму с нетерпением. На родителях лежит большая ответственность за здоровье и сохранение жизни ребенка, поэтому они обязаны рассказать детям про безопасность на льду в зимний период. Нельзя отпускать детей одних на замерзшие водоемы. Обязательно надо убедиться, что лед имеет толщину не менее семи сантиметров.

Если предполагаются коллективные игры на льду, толщина ледяного покрова должна быть около 12 сантиметров. Детям надо объяснить, что, передвигаясь по льду сомнительной толщины, необходимо идти гуськом и не ближе, чем пять метров друг от друга. Нельзя наступать на лед, если он покрыт снегом, можно легко наткнуться на прорубь.

Запрещайте детям ходить на водоемы с наступлением весеннего тепла. Лед быстро начинает таять, особенно по берегам, вокруг кустов и камыша. Нельзя прыгать на отделившуюся льдину, она имеет неприятное свойство легко переворачиваться, поэтому в считанные минуты можно оказаться в воде.

— Что делать ребенку, если он провалился под лед?

— Если все-таки лед треснул, и ребенок оказался в воде, то он должен знать, как действовать в такой ситуации. Если ребенок был не один, а с компанией друзей, то в случае опасности кто-то должен быстро отправиться за помощью, а остальные предпринять все меры для спасения своего товарища, только постараться самим не составить ему компанию. Безопасность на воде, на льду изучается в школах на уроках ОБЖ, перед каждыми каникулами классные руководители обязательно проводят соответствующий инструктаж.

— Как оказать первую помощь человеку, который провалился под лед?

— Оказаться в ледяной воде в зимнее время может каждый, поэтому необходимо знать, как оказать помощь своему товарищу. Вот основные рекомендации.

Передвигаться в сторону провалившегося необходимо только ползком. Протягивать лучше не руку товарищу, а шарф, палку или другие подручные средства, чтобы самому не оказаться рядом с ним. После того как друг зацепился за протянутый ему предмет, необходимо осторожно тянуть его на лед, но при этом не совершать резких движений.

После благополучного извлечения надо оказать помощь, которая заключается в согревании пострадавшего и его переодевании в сухую одежду. Очень важно, чтобы товарищи не растерялись в такой ситуации и вместо того, чтобы разбежаться в разные стороны, оказали своему другу помощь.

— Что делать, если вы провалились под лед, а вблизи нет никого, чтобы помочь?

— Часто случаются ситуации, когда человек отправляется в одиночестве на замерзший водоем и случается трагедия: под выпавшим снегом не замечена полынья, и вот уже ледяная вода распахивает свои объятия. Что делать в таком случае?

Вот алгоритм действий: самое главное — соблюдать самообладание и не паниковать, цепляясь за кромку льда. Это не поможет, а только будет изматывать силы. С первой секунды необходимо стараться выбраться на поверхность льда, приняв при этом горизонтальное положение. Если течение затягивает под лед, необходимо упереться изо всех сил в кромку и громко звать на помощь.

При передвижении рюкзак должен находиться на одном плече, при проваливании под лед его можно будет легко сбросить и освободить руки для спасения. Если вы отправляетесь в одиночестве на водоем зимой, с собой необходимо иметь «спасалки», которые можно изготовить своими руками. Для этого гвозди обматывают изолентой, сделав подобие рукоятки, и пропускают шнурок, чтобы не потерять. В момент опасности с их помощью можно как когтями цепляться за лед и таким образом спасти себе жизнь. Безопасность на льду должна быть всегда на первом месте, ни при каких условиях нельзя терять бдительности.

— Вот вы выбрались на лед, что дальше?

— Самое главное после освобождения из ледяного плена — быстрее согреться, поэтому необходимо как можно скорее добраться до теплого помещения. Если вы далеко от дома, можно воспользоваться гостеприимством жителей соседнего поселка. В случае нахождения совсем далеко от населенных пунктов необходимо всегда иметь в рюкзаке комплект сухой одежды, которая может вас спасти в такой ситуации.

На втором этапе важно согреть себя изнутри, а в этом случае уже без горячего питья не обойтись, поэтому придется как можно быстрее отправляться домой, желательно бегом.

Какова бы ни была погода в зимний день, не стоит рисковать и отправляться на водоем в одиночестве. Особенно опасно это делать с наступлением первых весенних деньков, когда лед начинает подтаивать, становится рыхлым и непрочным.

— И в завершение затронем тему зимней рыбалки. Что посоветуете любителям порыбачить зимой?

— Достаточно часто можно видеть рыбаков, которые сидят на льду с удочкой, а вокруг проталины и полыньи, особенно ранней весной и во время оттепелей. Желание поймать хорошую рыбку заставляет презреть опасности, а зря. Известно много случаев, когда спасателям приходилось освобождать горе-рыбаков из ледяного плена. А чтобы этого не произошло, всего-то и надо — соблюдать некоторые правила.

Для зимней рыбалки надо выбирать знакомый водоем и те места, где глубина не превышает рост человека. Уметь распознавать опасный и безопасный лед. Соблюдать осторожность при спуске с берега на лед, в этих местах он может быть слабым. Не стоит делать несколько прорубей рядом.

Также нежелательно садиться большой группой на маленьком участке льда. Если в процессе пробивания лунки из нее начинает бить фонтаном вода, это означает, что место опасное и не подходит для безопасной рыбалки. С собой необходимо иметь острые предметы, которые можно было бы использовать для спасения в случае трагедии.

Только при соблюдении этих несложных правил можно быть уверенным, что зимняя рыбалка закончится благополучно.

P. S. Зима — это хорошо! Появляется возможность заняться зимними видами спорта, вдоволь накататься на санках и коньках, но не стоит пренебрегать правилами безопасности, особенно на замерзших водоемах. И важно, чтобы не только была обеспечена безопасность детей на льду, но и сами взрослые не забывали об осторожности. Берегите себя и своих близких.