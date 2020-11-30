Экология

Посев в лесопитомнике

В Ингушетии в новом питомнике посадили первые семена деревьев

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На прошлой неделе сотрудники Назрановского лесничества были заняты засеванием семян твердолиственных пород деревьев в будущий лесопитомник. Еще в начале года под эти посадки была выделена территория в лесничествах Назрановского и Сунженского районов. На территории Ингушетии создали первые два временных лесных питомника, в которых будут разводить красный дуб, белую акацию и ясень для расширения лесного фонда республики.

В своем интервью агентству ТАСС министр природных ресурсов и экологии Ингушетии Магомед Евлоев рассказал: «Мы создали впервые два временных лесных питомника на территории Назрановского и Сунженского лесничеств. В Назрановском питомнике мы уже начали высадку трех видов семян деревьев: 100 кг красного дуба и по 50 кг белой акации и ясеня, всего планируется посеять 500 кг семян. Затем мы планируем начать посадку семян на землях лесного фонда Сунженского лесничества».

По мнению главы Минприроды, питомники позволят полностью обеспечить республиканские потребности в саженцах для восстановления лесов. Ранее саженцы приобретались в других регионах.

«В долгосрочной перспективе, при эффективной работе лесничеств, удастся получать доходы от продажи этих саженцев. Через пару лет сеянцы высотой 50 сантиметров будут пересажены в другое место, а в новой почве у них начнет формироваться стебель и листва, после того как саженцы достигнут высоты более 1 метра, они будут готовы для посадки в лесном фонде на свое постоянное место», — добавил министр.

В 2017 году в Ингушетии перестал работать собственный лесной питомник. Чтобы возобновить его работу, ведомство планирует создать в регионе до конца 2021 года постоянный единственный питомник площадью до 5 гектаров, где будут выращивать до 1 миллиона саженцев деревьев.

Питомник заложили месяц назад, сначала расчистили территорию площадью 1 га от пней, валунов и кустарников, далее специалисты приступили к обработке почвы. Первая посадка семян в питомнике Назрановского лесничества пришлась на позднюю осень.

«Здесь, вокруг питомника, будет сделан хороший забор, территория будет облагорожена, и будет у нас достаточно материала, чтобы мы могли делать лесопосадки. Материал, который мы сажали в этом году, мы приобретали в Нальчике. У нас своего питомника нет, а он очень нужен. Поэтому мы все здесь собрались и выполняем эту благородную работу», — рассказал газете «Ингушетия» Алихан Горбаков, начальник Назрановского лесопожарного центра.

Как он объяснил, сажать семена нужно на глубине 10 см — этой глубины будет достаточно, чтобы скрыть семена от птиц и грызунов.

«Из этих семян вырастут двухлетние сеянцы, которые можно потом использовать в качестве посадочного материала», — говорит специалист.

Магомед Аржибариев, заместитель руководителя Назрановского лесничества, добавил, что в дальнейшем, лет через 5-6, когда материал взойдет, можно будет пересаживать его на другие специальные участки.

«Каждый год саженцы примерно 5-летнего возраста мы будем выкапывать и пересаживать. По плану у нас предусмотрены лесовосстановительные работы. Например, в этом году мы посадили 10 га белой акации в Новом Реданте», — рассказывает о перспективах Магомед Аржибариев.

Цель проекта — восстановить существовавший ранее в регионе питомник, который был закрыт в 2017 году. Возможность сделать это за счет регионального бюджета появилась только сейчас.

В Сунженском районе выделенная под питомник площадь чуть больше — 2 га.

«Весной там тоже планируется провести посев. У нас засушливая осень была, вот появилась более-менее благоприятная погода, что позволило нам провести здесь посев. В следующем году планируем такие же работы в Сунженском питомнике ранней весной», — поделился планами Ахмед Дзауров, руководитель Назрановского лесничества.

По его словам, судить о том, каким будет урожай в лесопитомнике, пока рано. Все зависит от погодных условий. Однако первые саженцы для озеленения других районов отсюда вывезут уже через три года. Когда питомник заработает на полную мощность, то сможет каждые год-два обеспечивать республику почти 150 тыс. саженцев.

Напомним, что питомники были созданы в рамках нацпроекта «Экология» по федеральному проекту «Сохранение лесов», содержащему лесовосстановительные работы.

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