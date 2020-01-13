«В рамках нацпроекта «Образование» в 2022 году в нашем регионе появится первый центр для одаренных детей по аналогу образовательного центра «Сириус» в Сочи. Он будет работать на базе гимназии в Назрани», — сказала Пятимат Угурчиева, отметив, что основными задачами центра являются выявление одаренных детей-школьников, их развитие и поддержка по трем направлениям: спорт, наука и культура.

По информации пресс-службы Минобразования региона, самые способные дети из Ингушетии также отправятся и на смены, которые будут проходить в образовательном центре «Сириус» в Сочи для обмена знаниями, опытом и навыками.

«У нас будут смены, в которых за год смогут принять участие около 100 детей из школ республики, но это цифра первого года, в последующие, мы уверены, число детей-участников смен центра увеличится. В центре детей будут обучать по более усложненным и углубленным образовательным программам, к обучению которым будут привлекаться профессора, мы будем приглашать из регионов ученых. А также в наших сменах будут принимать участие и смены одаренных детей из других регионов, они будут совместно создавать и решать проекты», — добавила замминистра.

Нацпроект «Образование» охватит период с 2019 года до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.

Задачи регионального центра

1. Консолидация образовательных, культурных, спортивных ресурсов ведущих организаций региона, работающих с проявившими выдающиеся способности и высокомотивированными детьми и молодежью, организация мероприятий, способствующих их выявлению.

2. Разработка и реализация образовательных программ для одаренных детей, включая реализацию на своей площадке интенсивных образовательных программ.

3. Координация особо значимых образовательных мероприятий по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи, организованных в регионе, в том числе проведение части из них на своей площадке.

4. Участие в формировании образовательной политики региона в области развития таланта в соответствии с приоритетами Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации.