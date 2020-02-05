Рекордные показатели

В Ингушетии в 2019 году выявлены хищения электроэнергии на 519 млн рублей

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744 факта безучетного и 35 фактов бездоговорного потребления электроэнергии выявила компания «Россети Северный Кавказ» в зоне функционирования филиала «Ингушэнерго» в 2019 году. Об этом газете «Ингушетия» сообщили в пресс-службе энергокомпании.

По данным пресс-службы, общий объем обнаруженного неучтенного потребления — 83,2 млн кВт. ч., что сопоставимо с полуторамесячным энергопотреблением всей Ингушетии. В денежном выражении ущерб составил 519,4 млн рублей. Суммы хватило бы на масштабную реконструкцию сетевой инфраструктуры сельских поселений Сурхахи, Али-Юрт и Экажево.

Лидеры антирейтинга энергетиков — г. Назрань и Назрановский район, здесь 226 случаев энерговоровства на 43,4 млн кВт. ч. На территории Назрановского района — в сельском поселении Плиево, обнаружен и самый резонансный случай — майнинг-хищение на 130 млн рублей.

Добиться рекордного показателя энергетикам удалось благодаря тесному взаимодействию с правоохранительными органами республики, регулярным рейдовым мероприятиям с привлечением персонала из числа сотрудников управления, профилактической работе с населением, выявлению коррупционной составляющей внутри компании и информационно-разъяснительным акциям.

«Представители средств массовой информации — наши надежные друзья и соратники. Когда рядом со специалистами съемочная группа, визит к злостному неплательщику или энерговору приобретает особый эффект. Люди готовы примириться со своей недобросовестностью как потребителя, но не согласны, чтобы это стало достоянием соседей, односельчан, родственников. Такие совместные акции получили название: «СМИ против энерговоров», — рассказал директор «Ингушэнерго» Адам Цечоев.

По его словам, еще одна форма воздействия на потребителей, забывающих о том, что электроэнергия — это товар, за который обязательно нужно заплатить, — акция «Стоп, энерговор!». Проходит она с привлечением специалистов филиала, представителей администраций населенных пунктов и участковой службы. Благодаря их активной позиции рядом с объектами, владельцы которых уличены в незаконном пользовании ресурсом, появляются «громкие» стикеры, предупреждающие окружающих о том, что «здесь живет энерговор».

Все выявленные факты нарушений специалисты фиксируют — они служат основанием для взыскания причиненных предприятию убытков.

С января 2017 года правила расчёта объема электроэнергии, потребленной с нарушением действующего законодательства, сильно ужесточились. Если установлен факт вмешательства в работу прибора учета, стоимость ущерба рассчитывается на основании утвержденного региональными органами власти норматива с применением повышающего коэффициента 10, а период расчета может достичь трех месяцев. Сумма платежа может составить десятки, а то и сотни тысяч рублей, а если дело дошло до суда, то, помимо расходов за электроэнергию, гражданину придется возмещать еще и судебные издержки.

Согласно статье 7.19 Кодекса об административных правонарушениях РФ, самовольное подключение к сетям, а также безучетное использование электроэнергии влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 тыс. до 15 тыс. руб.; на юридических лиц − от 100 тыс. до 200 тыс. рублей. Уголовная ответственность за хищение электроэнергии предусматривает меру наказания по ст. 165 УК РФ в виде лишения свободы до двух лет.

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