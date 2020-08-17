Слово «превентивный» означает, в числе прочего, «предупредительный», «предохранительный». К преступлениям превентивной направленности относят распространенные в обыденной жизни случаи причинения побоев или иных насильственных действий, легкого или средней тяжести вреда здоровью, угрозы убийством, а также неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением.

Таким образом, под превентивными преступлениями понимаются такие деяния, отсутствие оперативного реагирования на которые с высокой долей вероятности может повлечь совершение иных преступных деяний, более тяжких с точки зрения общественной опасности и наступивших последствий (например, угроза убийством может при непринятии соответствующих мер вылиться в убийство).

В переводе с латыни «operatio» означает отдельное действие либо совокупность действий, направленные на достижение цели. В зависимости от сферы человеческой деятельности, применительно к целям которой используется данный термин, его точное значение может варьироваться в весьма широком диапазоне.

Наименование операции, реализуемой силовыми ведомствами, как правило, присваивается, исходя из особенностей её содержания или планируемых целей. Одним из значений слова «заслон» в русском языке является «преграда», «препятствие».

Под операцией «Заслон», реализуемой силами МВД России, в том числе и МВД по Республике Ингушетия, понимается упорядоченная совокупность действий сотрудников правоохранительных органов, нацеленная на создание неодолимой преграды для преступников и преступлений путём обеспечения усиленного контроля за определенными (как правило, отличающимися повышенной криминогенной опасностью) участками местности, сопровождаемого тщательной проверкой граждан и транспортных средств, пребывающих в указанной местности либо пересекающих её.

В мероприятиях, проводимых в рамках операции «Заслон», вместе с полицейскими приняли участие и представители общественного совета при МВД по Республики Ингушетия во главе с председателем совета Мусой Гадиевым, который отметил, что благодаря подобным оперативно-профилактическим операциям сотрудникам полиции удается снизить количество таких преступлений, как кража, угон транспортных средств, разбой, грабеж, а также деяния террористического и экстремистского характера.

Цель комплексного мероприятия — применение профилактических мер воздействия, в том числе предусмотренных административным и уголовным законодательством Российской Федерации.

В целом оперативно-профилактические мероприятия, проведенные сотрудниками региональной полиции в ходе операции «Заслон», способствовали оздоровлению оперативной обстановки и позволили снизить количество совершаемых преступлений, а также повысить уровень раскрываемости совершенных противоправных деяний.