Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 учебного года пройдёт в очном формате. В регионе олимпиада откроется с интеллектуального соревнования по французскому языку, которое пройдет в школе № 15 г. Назрани.

Олимпиада пройдет с обязательным соблюдением следующих мер санитарно-эпидемиологической безопасности: проведение бесконтактной термометрии, использование антисептиков и средств индивидуальной защиты, соблюдение социальной дистанции. Перед проведением соревновательных туров регионального этапа будет проводиться уборка кабинетов с применением дезинфицирующих средств и последующим проветриванием помещений.

За выход в финал олимпиады поборются наиболее одаренные школьники 9-11 классов, набравшие необходимое количество баллов для прохождения на каждый из этапов. Олимпиада охватывает 24 предметные области и проводится в четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный.

Победителям заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников вручат дипломы Министерства просвещения России и предоставят право поступить в любой российский вуз без вступительных экзаменов, а также финалисты олимпиады станут обладателями ежемесячного гранта Президента России в размере 20 тысяч рублей, установленного на весь период обучения.

Как отметили в пресс-службе Минобрнауки Ингушетии, Всероссийская олимпиада школьников — это масштабное интеллектуальное состязание российских школьников с нестандартными заданиями, выполнение которых требует знаний не только обычной школьной программы.

Напомним, Всероссийская олимпиада школьников (она же ВОШ, ВсОШ и Всеросс) — это старейшая и самая престижная олимпиада в нашей стране. Как уже было указано выше, победители и призёры её заключительного этапа зачисляются в профильные вузы без экзаменов.

Прообразом национальной олимпиады можно считать «Олимпиаду для учащейся молодёжи», которая проводилась в Российской империи в XIX веке. В СССР с 1930-х годов начали развиваться городские олимпиады для школьников по математике, физике, химии, лингвистике и другим предметам.

Сегодня Всеросс курируется Департаментом государственной политики в сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации.