Росгвардейцы рассказали школьникам об истории создания отряда, его традициях и задачах. Дети внимательно слушали истории об отваге, мужестве и героизме бойцов ОМОН, погибших при исполнении служебных обязанностей на территории Ингушетии.

Первое, с чем познакомили гостей — это была автотехника омоновцев. Затем ребят провели в кинологический городок, где инструкторы рассказали о своих питомцах, их привычках, чертах характера и, конечно, служебных успехах. Там же сотрудники спецподразделения Росгвардии поделились с гостями тонкостями работы с питомцами, а также тем, как нужно себя вести при обнаружении подозрительных предметов, которые могут быть опасны, какие угрозы могут подстерегать детей и подростков в социальных сетях.

Затем все участники экскурсии отправились осматривать помещения отряда особого назначения, в одном из которых росгвардейцы подготовили выставку оружия. Ребята узнали много нового и интересного о технических характеристиках каждой модели. Одним из главных экспонатов оружейной экспозиции стал легендарный автомат Калашникова, который стоит на вооружении армий (и даже на государственных гербах) многих стран мира.

Ребята засыпали росгвардейцев бесконечными вопросами. Их интересовало, сколько весит полное снаряжение бойцов, как часто приходится применять оружие и каких преступников они задерживали.

— Очень приятно наблюдать возрастающий интерес молодежи к войскам национальной гвардии России, — признался «Ингушетии» старший психолог отделения по работе с личным составом ОМОН майор полиции Хасан Даурбеков. — Многие ребята не знают, чем занимается Росгвардия, ОМОН, СОБР, что это такое, какие задачи решают. Поэтому мы и организуем периодически такие мероприятия, чтобы дети могли все увидеть своими глазами. Возможно, после этого мероприятия кто-то из них захочет пойти в Росгвардию.

В свою очередь педагог школы № 15 города Назрани Аза Тумгоева, возглавлявшая делегацию гостей, выразила слова признательности хозяевам за увлекательную и познавательную экскурсию.

— Хочу сказать большое спасибо руководству Управления Росгвардии по Ингушетии за предоставленную возможность посетить базу ОМОН, — сказала она, расставаясь с омоновцами. — Такие мероприятия воспитывают уважение к профессии защитника Отечества, мотивируют ребят к службе в правоохранительных структурах.