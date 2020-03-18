Статистика говорит о том, что каждый 12-й житель нашей страны — мигрант. Благодаря изменениям в миграционной политике страны в Россию за последние несколько лет приехали как минимум 12 миллионов человек.

За прошлый 2019 год в России было привлечено более 100 тысяч иностранцев к административной ответственности. Более 9 тысяч человек было выдворено из страны. Еще 35 тысяч мигрантов теперь нежелательные гости на территории России — они получили запрет на въезд в страну.

В течение 2019 года мигранты совершили более 39 тысяч преступлений, которые заметно всколыхнули общественность, привели к волнениям и громким скандалам.

Как правило, случаи с незаконной деятельностью мигрантов часто происходят в Ингушетии, так как регион молодой, и тут повсеместно строятся различные объекты. И все чаще и чаще работодатели предпочитают брать на работу именно гастарбайтеров. Эти люди готовы за самую мизерную оплату трудиться практически круглосуточно, они не пьют, не прогуливают, им не требуется социальный пакет.

Однако они часто нарушают российские законы своим поведением, совершают громкие преступления, за которые общественность порицает их в разы сильнее, нежели бы осуждали россиянина.

Так, в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в рамках операции «Нелегальный мигрант — 2020», проходящей на территории Ингушетии с 16 по 20 марта 2020 года, сотрудниками отдела по вопросам миграции МО МВД России «Малгобекский» накануне выявлен факт фиктивной постановки на миграционный учет двух иностранных граждан. Они временно проживали в Назрани в домовладении 64-летнего жителя сельского поселения Нижние Ачалуки.

В действиях мужчины усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК России. Для проведения проверки в рамках уголовно-процессуального законодательства собранный по данному факту материал направлен в ОМВД России по Назрани.

В отношении граждан одной из среднеазиатских республик за нарушение режима пребывания на территории России сотрудниками малгобекской полиции также составлены административные материалы по части 1 статьи 18.8 (Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации) КоАП РФ.

За аналогичное правонарушение сотрудниками участковой службы полиции и отдела по вопросам миграции МО МВД России «Сунженский» в сельском поселении Троицкое и в районе новостроек города Сунжа привлечено к ответственности в рамках административного законодательства еще два иностранца.

Кроме того, в рамках оперативно-профилактических мероприятий сотрудниками полиции ОМВД России по Карабулаку на улице Промысловая выявлен один факт нарушения миграционного законодательства Российской Федерации, предусмотренного частью 2 статьи 18.17 КоАП России.

Правонарушитель, 21-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, за несоблюдение установленных в соответствии с федеральным законом ограничений на осуществление отдельных видов деятельности будет привлечен к ответственности в виде наложения административного штрафа в размере от 2 тысяч до 5 тысяч рублей с административным выдворением его за пределы Российской Федерации.

Собранные материалы в ближайшее время будут направлены в судебные органы для принятия процессуального решения.

Оперативно-профилактическая операция «Нелегальный мигрант — 2020» на территории региона продолжается.