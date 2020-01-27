Масштабный проект Банка России «Онлайн-уроки финансовой грамотности» проводится дважды в год. Учащиеся пробуют составлять личный финансовый план, учатся сохранять и приумножать свои средства, знакомятся с возможностями инвестирования и страхования.

В весенней и осенней сессиях было больше 20 тем из циклов «Личные финансы», «Финансовые инструменты», «Страхование» и «Налоги», «Как защититься от кибермошенничества», «Как начать свой бизнес. Мечтай. Планируй. Действуй» и «Моя профессия».

Лекторами на онлайн-уроках выступают специалисты службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центрального Банка Российской Федерации, сотрудники банков, налоговой службы, страховых компаний и другие профессионалы финансового рынка.

«Этот проект стал очень популярен среди учащихся школ и колледжей. Если в 2018 году в двух сессиях приняло участие около 25 образовательных учреждений республики, то за прошлый год их стало в два раза больше. Это прекрасная возможность научить наших детей правильно распоряжаться деньгами и быть финансово грамотными», — сказал руководитель Отделения-НБ Республика Ингушетия Магомед-Бек Ужахов.

22 января стартует весенняя сессия проекта. Для того чтобы принять участие в онлайн-уроках, достаточно выбрать тему лекции и оставить заявку на сайте www. dni-fg. ru. Уроки проходят ежедневно, и каждая школа может составить своё индивидуальное расписание. Это не просто лекции, а интерактивные уроки, где ученики в чате задают вопросы преподавателю и выполняют его задания.

Отделение-НБ Республика Ингушетия Южного ГУ Банка России активно участвует в реализации программ финансового просвещения. С 2014 года специалисты отделения провели более 1000 обучающих и консультационных мероприятий по финансовой грамотности.