Недолго музыка играла
В Ингушетии сотрудники СОБР с коллегами из МВД пресекли противоправную деятельность торговцев смертью
Сотрудники СОБР управления Росгвардии по Ингушетии совместно с коллегами из уголовного розыска регионального МВД задержали подозреваемых в незаконном обороте оружия и сильнодействующих веществ.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий в городе Малгобеке были задержаны два человека, у которых изъяли ружье, боеприпасы к нему, а также большое количество сильнодействующих веществ в таблетках и во флаконах. Разрешение на владение указанным оружием у задержанных отсутствовало.
По данному факту проводится проверка.