В ходе оперативно-разыскных мероприятий в городе Малгобеке были задержаны два человека, у которых изъяли ружье, боеприпасы к нему, а также большое количество сильнодействующих веществ в таблетках и во флаконах. Разрешение на владение указанным оружием у задержанных отсутствовало.

По данному факту проводится проверка.