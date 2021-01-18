Криминал

Недолго музыка играла

В Ингушетии сотрудники СОБР с коллегами из МВД пресекли противоправную деятельность торговцев смертью

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Сотрудники СОБР управления Росгвардии по Ингушетии совместно с коллегами из уголовного розыска регионального МВД задержали подозреваемых в незаконном обороте оружия и сильнодействующих веществ.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий в городе Малгобеке были задержаны два человека, у которых изъяли ружье, боеприпасы к нему, а также большое количество сильнодействующих веществ в таблетках и во флаконах. Разрешение на владение указанным оружием у задержанных отсутствовало.

По данному факту проводится проверка.

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