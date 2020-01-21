В рамках данного мероприятия прошел региональный отборочный этап ХVI «Балтийского научно-инженерного конкурса», где учащиеся 8-11 классов общеобразовательных организаций республики представили свои проекты, направленные на решение различного рода проблем. По итогам конкурса было отобрано 5 лучших проектов, авторы которых будут представлять республику на всероссийском этапе «Балтийского научно-инженерного конкурса» в Санкт-Петербурге.

Конкурс этот, организованный фондом «Время науки», проводится в Северной столице с 2005 года. Сейчас это одно из самых крупных научных соревнований для школьников в России, сочетающее в себе строгое судейство научных проектов учеными и преподавателями вузов и современные традиции в организации научных молодежных праздников.

В состязаниях умов принимают участие более 500 юных ученых из разных городов России, осуществляют судейство 400 представителей жюри, а гостями мероприятия ежегодно становятся свыше 3000 петербургских школьников. На одной площадке здесь соединяются школа, наука и бизнес.

Юные исследователи, приглашенные в финал конкурса, в течение дня работают на стендовой выставке, представляя свой проект до 20 раз. В первый день работы выставки уровень их проектов оценивает научное и учительское жюри, выбирая претендентов на получение главных премий.

Как уже было отмечено, в составе жюри работает более 400 экспертов, в том числе 3 академика, 2 членкора РАН, 40 докторов наук, более 90 кандидатов наук. Они присуждают дипломы конкурса и главную премию — хрустальный шар «Совершенство как надежда».

Победители «Балтийского научно-инженерного конкурса» получают право в составе российской команды принять участие во Всемирном смотре научных и инженерных достижений учащихся Intel-ISEF — самого престижного научного конкурса для школьников в мире.

Вторым мероприятием в рамках республиканского фестиваля науки и техники стала научно-исследовательская конференция «Линия успеха», в которой принимали участие школьники, обучающиеся в 5-11классах общеобразовательных организаций республики.

В рамках фестиваля также впервые состоялся конкурс-выставка научно-технического творчества «Наука глазами юного ученого». Свои проекты на суд взыскательного жюри представили 35 изобретателей в возрасте от 7 до 10 лет. Примечательно, что около половины конкурсантов в свободное время занимаются в Талант—клубе под руководством Ренады Джалил-Ходжа.

Проекты, а среди них было немало интересных и полезных идей, оценивались по нескольким критериям. В результате победителями конкурса стали авторы 8 проектов, еще 8 юных ученых удостоились второго места, остальным досталось почетное третье.