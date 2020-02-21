В частности, в соревнованиях приняли участие три команды: «ПСК», «ВОСВОД» и «Гуманисты». Команда-победитель первого этапа по условиям конкурса переходит в следующий этап.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, цель данного мероприятия — обучение молодежи оказанию первой помощи, а также психологической поддержке при различных травмах, несчастных случаях, отравлениях и иных ЧС, которые угрожают жизни и здоровью населения.

Как отмечают организаторы соревнований, ключевой целью является эффективное усвоение молодежью теоретических знаний и практических умений первой помощи.

В рамках первого этапа комиссия оценивала в основном теоретические знания студентов, которые проходили тестирование. Победители этого этапа прошли во второй этап, он будет проходить в Ставропольском крае. Уже там вместе с теоретическими знаниями участники соревнований должны будут показать свои практические навыки.

Завершающий же, третий этап, будет проходить в Москве, где и определятся победители состязаний. Там уже принимают участие как профессионалы, так и студенты. В основном, в студенческой лиге участвуют команды вузов, учреждений среднего профессионального образования и общественных молодежных объединений.

В профессиональной лиге — команды профессиональных аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных формирований и подразделений федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы МЧС России.

«Подобные мероприятия очень полезны для молодежи, — говорит главный судья соревнований, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Ингушетии Саварбек Даурбеков, — в чрезвычайных ситуациях одного желания помочь зачастую бывает недостаточно — нужны серьезные знания и навыки, развитию которых как раз способствуют такие соревнования».

В завершение отметим, что подобные соревнования проходят в республике на регулярной основе. В основном они носят профилактический характер, а также закрепляют приобретенные знания подрастающих спасателей.

Что касается соревнований «Человеческий фактор», то в 2019 году команда из Ингушетии стала победителем второго этапа, а также заняла второе и восьмое места. В общекомандном зачете в рамках третьего этапа соревнований первое место заняла дагестанская команда «Снежный барс», второе место команда из Ингушетии «ПСК» и третье место заняла команда из Кабардино-Балкарии «Сила и честь». Все были отмечены грамотами и благодарностями от МЧС России.