Концерт

Яркие эмоции, как подарок

В Ингушетии состоялся концерт Ансамбля песни и пляски Северо-Кавказского округа Росгвардии

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Редкие праздники не всегда позволяют нам восстановить душевное равновесие. Всегда чего-то не достает. И тут помогают случаи, играющие в нашей жизни огромную роль. Таким внезапным дуновеньем «свежего ветерка» стало прибытие в нашу республику Ансамбля песни и пляски Северо-Кавказского округа Росгвардии. Накануне в рамках концертного тура, приуроченного к 5-летию создания Росгвардии и 210-летию образования войск правопорядка, творческий коллектив выступил с новой концертной программой на сцене муниципального Дворца культуры города Назрани.

Концерт посетили представители местных властей, военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по Ингушетии, члены их семей, школьники, а также жители и гости региона.

Совместно с артистами филармонии имени Ахмета Хамхоева гости представили зрителям вокальные, инструментальные композиции и хореографические постановки, а также композиции по случаю 251-летней годовщины единения России и Ингушетии.

— Ансамбль песни и пляски Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии выступает в Ингушетии не впервые, — поведал корреспонденту газеты «Ингушетия» заместитель начальника территориального управления Росгвардии полковник полиции Александр Нечипуренко. — Однако каждый раз его выступления очень тепло встречаются публикой. Хотелось бы поблагодарить коллектив за высокое исполнительское мастерство и подаренные зрителям позитивные эмоции.

В завершение концерта руководитель ансамбля, заслуженный деятель искусств Чеченской Республики и Республики Дагестан, заслуженный артист Республики Ингушетия, лауреат премии МВД России в области искусства подполковник Василий Бурмистров и артисты коллектива были удостоены личной благодарности министра культуры Темерлана Дзейтова и почетных грамот регионального Минкульта.

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