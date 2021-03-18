Яркие эмоции, как подарок
В Ингушетии состоялся концерт Ансамбля песни и пляски Северо-Кавказского округа Росгвардии
Редкие праздники не всегда позволяют нам восстановить душевное равновесие. Всегда чего-то не достает. И тут помогают случаи, играющие в нашей жизни огромную роль. Таким внезапным дуновеньем «свежего ветерка» стало прибытие в нашу республику Ансамбля песни и пляски Северо-Кавказского округа Росгвардии. Накануне в рамках концертного тура, приуроченного к 5-летию создания Росгвардии и 210-летию образования войск правопорядка, творческий коллектив выступил с новой концертной программой на сцене муниципального Дворца культуры города Назрани.
Концерт посетили представители местных властей, военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по Ингушетии, члены их семей, школьники, а также жители и гости региона.
Совместно с артистами филармонии имени Ахмета Хамхоева гости представили зрителям вокальные, инструментальные композиции и хореографические постановки, а также композиции по случаю 251-летней годовщины единения России и Ингушетии.
— Ансамбль песни и пляски Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии выступает в Ингушетии не впервые, — поведал корреспонденту газеты «Ингушетия» заместитель начальника территориального управления Росгвардии полковник полиции Александр Нечипуренко. — Однако каждый раз его выступления очень тепло встречаются публикой. Хотелось бы поблагодарить коллектив за высокое исполнительское мастерство и подаренные зрителям позитивные эмоции.
В завершение концерта руководитель ансамбля, заслуженный деятель искусств Чеченской Республики и Республики Дагестан, заслуженный артист Республики Ингушетия, лауреат премии МВД России в области искусства подполковник Василий Бурмистров и артисты коллектива были удостоены личной благодарности министра культуры Темерлана Дзейтова и почетных грамот регионального Минкульта.