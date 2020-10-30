Также в рамках мероприятия был проведён первый этап конкурса «Методическое портфолио», на котором все конкурсанты представили опыт педагогической работы. На этом этапе участники конкурса раскрыли мотивы выбора профессии учителя, отразили собственные педагогические принципы и подходы к образованию, своё понимание миссии педагога в современном мире.

«Конкурс «Учитель года России» — это самый престижный педагогический конкурс. Конкурсанты соревнуются в педагогическом профессионализме, в умении показать свой индивидуальный стиль преподнесения материала и раскрывают секреты своего мастерства», — отметила министр образования и науки Республики Ингушетия Эсет Бокова.

По её словам, всероссийский конкурс профессионального мастерства «Учитель года» — событие, которое каждый год с волнением ждет все педагогическое сообщество.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба образовательного ведомства республики, итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Учитель года — 2020» будут подведены на торжественном закрытии, которое пройдёт 17 ноября текущего года.

В конкурсе принимают участие педагогические работники образовательных учреждений без ограничения стажа педагогической работы и возраста, реализующих общеобразовательные программы, независимо от их организационно-правовой формы. Участие в конкурсе является добровольным.

Что может быть важнее роста профессионального мастерства работников образовательной сферы, поддержки новых технологий и ее обновления? Задачи качественного образования каждого российского гражданина лидируют в списке важнейших и насущных для страны. А этот конкурс стал не только показателем личных достижений педагогов, но и состояния дел в отрасли в целом. В 2020-м конкурс «Учитель года» отмечает свой тридцатилетний юбилей — внушительный возраст для любого события подобного рода. И то, что его популярность и престижность лишь растет с каждым годом — яркое подтверждение тому, что движемся мы в правильном направлении.

Лауреатам «Учителя года» и выигравшему звание педагогу вручаются статуэтки «Хрустального пеликана», финалисты награждаются нагрудными знаками, подарками и дипломами, а на всех низших этапах соответствующие оргкомитеты устанавливают собственные формы поощрения.

Что ж, хочется верить, что в 2020 году «Хрустальный пеликан» найдет своего хозяина или хозяйку в юбилейный, тридцатый раз — самого талантливого и достойного преподавателя нашей страны. И нам всем останется лишь позавидовать белой завистью тем ребятам, которым посчастливилось быть его учениками!