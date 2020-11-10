В память о павших собратьях
В Ингушетии семьям погибших полицейских оказана помощь
Две даты стоят рядом: День памяти погибших сотрудников органов внутренних дел, отмечаемый 8 ноября, и День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, празднуемый 10 ноября.
Членам совета ветеранов МВД по Республике Ингушетия за годы службы в полиции не раз случалось терять своих товарищей. Отставные стражи правопорядка помнят своих погибших соратников, чтят их память, по мере сил оказывают помощь их родным и близким.
В память о своих павших собратьях накануне Дня российской полиции советом ветеранов МВД Малгобекского района и ООО «Продукты Ингушетии» (генеральный директор Даурбеков Ахмед Саварбекович) проведена благотворительная акция, в ходе которой 13 семьям погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел переданы продукты питания.