Членам совета ветеранов МВД по Республике Ингушетия за годы службы в полиции не раз случалось терять своих товарищей. Отставные стражи правопорядка помнят своих погибших соратников, чтят их память, по мере сил оказывают помощь их родным и близким.

В память о своих павших собратьях накануне Дня российской полиции советом ветеранов МВД Малгобекского района и ООО «Продукты Ингушетии» (генеральный директор Даурбеков Ахмед Саварбекович) проведена благотворительная акция, в ходе которой 13 семьям погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел переданы продукты питания.