Как было отмечено на заседании, за 11 месяцев 2019 года в республике выявлено 32 преступления. Они связаны с хищением и освоением бюджетных средств. 29 из них отнесены к категории тяжких и особо тяжких, 25 совершены в крупном и особо крупном размере, а 7 — коррупционной направленности. В суд направлено 10 уголовных дел указанной категории, из них 8 — относящихся к категории тяжких и особо тяжких преступлений, 5 — совершенных в крупном размере, а также 7 —коррупционной направленности.

Члены комиссии обсудили результаты деятельности подразделений регионального МВД по выявлению и пресечению преступлений коррупционной направленности, показатели социологических исследований по определению основных проблем и уровня коррупции в регионе, подвели итоги работы в 2019 году.

Центральной темой дискуссии стали результаты социологических опросов в рамках проекта «Бизнес-барометр коррупции», а также — государственной программы Ингушетии «О противодействии коррупции». Анализ был проведен Торгово-промышленной палатой региона и Ингушским научно-исследовательским институтом гуманитарных наук.

Согласно данным, приведенным ТПП, в основном коррупция в Ингушетии наблюдается в системе выдачи грантов. Несмотря на то, что при выдаче безвозмездных субсидий предприятиям в разные периоды были задействованы различные министерства и ведомства, коррупционные методы должностных лиц и мошеннические схемы недобросовестных предпринимателей всегда однообразны — стандартная «система откатов». Данные мероприятия приносят ощутимый вред экономике и бюджету.

Калиматов назвал недостаточно эффективной работу ТПП в формировании правильного сознания, понимания поведения в бизнес-пространстве. Он рекомендовал активировать деятельность в данном направлении.

«Есть предприятия, малые хозяйства, где люди действительно работают, трудятся, но не получают гранты, заслуженную поддержку», — добавил он.

По мнению директора НИИ Нины Барахоевой, мошеннические схемы, к которым прибегают представители бизнеса в попытках обойти законодательство и не платить налоги, зачастую связаны с безграмотностью и незнанием налогового кодекса. Также по результатам работы института, очевидно, что анкетирование проводится с трудом, несмотря на анонимность, а порядка 20% респондентов вовсе отказываются отвечать.

Глава республики отметил, что в целях изыскания «чистых» и правдивых показателей, необходимо расширить работу научно-исследовательского института.

Калиматов выразил понимание того, что подобная работа учреждений стеснена бюджетом. По его словам, финансирование для этого будет выделено, поскольку без точного анализа повышение темпов борьбы с коррупцией невозможна.

Метаанализ данных различных ведомств и структур — членов комиссии привел к заключению, что в регионе наблюдается низкий уровень заявлений, а также уголовных дел по обвинению в коррупции — показатель, не соответствующий уровню проблемы. При опросах респонденты в данном аспекте апеллируют к тому, что при выяснении обстоятельств, вместо недобросовестных чиновников, чаще всего страдают сами бизнесмены.

Глава региона в завершение отметил, что без неотвратимости наказания, решения проблемы коррупции не будет.

«В сознании сидит безнаказанность, нет ответственности», — заключил он.