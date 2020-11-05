На центральной улице города Магаса росгвардейцы рассказали прохожим об истории праздника, а также напомнили о том, как важно жить в согласии друг с другом и стремиться к межнациональному миру.

Всего за время проведения мероприятия сотрудники вручили жителям региона около 100 праздничных мини-флажков.

— День народного единства призывает нас вспомнить о героизме предков и сплоченности нашего народа вне зависимости от национальности и вероисповедания, — отметил в беседе с газетой «Ингушетия» один из организаторов акции, заместитель начальника штаба территориального управления полковник полиции Амирхан Торшхоев. — Наше единство и национальная идентичность в первую очередь — это сохранение памяти о нашем прошлом, а также бережное отношение к традициям.

Добавим, что более 100 сотрудников и военнослужащих Управления Росгвардии по Ингушетии во взаимодействии с полицией обеспечили охрану общественного порядка и общественной безопасности в период проведения фестиваля художественной самодеятельности национальных общин, проживающих в Ингушетии. Мероприятие прошло перед башней Согласия в столице республики с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.