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Цвета единства

В Ингушетии росгвардейцы поздравили жителей республики с Днем народного единства

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В День народного единства военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по Ингушетии организовали акцию «Цвета единства», в рамках которой жителям и гостям республики были розданы праздничные символы — российский триколор и флаг Ингушетии.

На центральной улице города Магаса росгвардейцы рассказали прохожим об истории праздника, а также напомнили о том, как важно жить в согласии друг с другом и стремиться к межнациональному миру.

Всего за время проведения мероприятия сотрудники вручили жителям региона около 100 праздничных мини-флажков.

— День народного единства призывает нас вспомнить о героизме предков и сплоченности нашего народа вне зависимости от национальности и вероисповедания, — отметил в беседе с газетой «Ингушетия» один из организаторов акции, заместитель начальника штаба территориального управления полковник полиции Амирхан Торшхоев. — Наше единство и национальная идентичность в первую очередь — это сохранение памяти о нашем прошлом, а также бережное отношение к традициям.

Добавим, что более 100 сотрудников и военнослужащих Управления Росгвардии по Ингушетии во взаимодействии с полицией обеспечили охрану общественного порядка и общественной безопасности в период проведения фестиваля художественной самодеятельности национальных общин, проживающих в Ингушетии. Мероприятие прошло перед башней Согласия в столице республики с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.

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