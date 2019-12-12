В работе заседания принимали участие представители администрации Главы Ингушетии, министерства финансов и здравоохранения, а также прокуратуры.

Парламентарии рассмотрели ряд законопроектов и законодательных инициатив.

Так, председатель комитета по государственному строительству и законодательству Ибрагим Боков представил законопроект «О внесении изменений в статью 6 Закона Республики Ингушетия «О денежном содержании лиц, замещающих государственные должности и должности государственной гражданской службы Республики Ингушетия», принятый в первом чтении.

Депутат отметил, что принятие законопроекта будет способствовать устранению существующей на сегодняшний день правовой неопределенности в статье 6 республиканского закона «О денежном содержании лиц, замещающих государственные должности и должности государственной гражданской службы Ингушетии».

Далее законопроект «О повышении денежного содержания лиц, замещающих государственные должности и должности государственной гражданской службы Республики Ингушетия» для рассмотрения в первом чтении был представлен замминистра финансов региона Багаудином Халухаевым.

Халухаев проинформировал парламентариев, что данный проект закона вносится в целях индексирования заработной платы государственных гражданских служащих региона, а также лиц, замещающих государственные должности. Данный законопроект был принят депутатами в заключительном чтении.

Далее вице-спикер Асхаб Сукиев представил проект закона республики «О внесении изменения в статью 14 Закона Республики Ингушетия «О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа муниципального образования, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Республике Ингушетия», в соответствии с которым наименование надбавки «ежемесячная квалификационная надбавка к должностному окладу» заменяется на надбавку «ежемесячное денежное поощрение».

Сукиев подчеркнул, что предлагаемое изменение связано с тем, что в республике условия денежного содержания государственных и муниципальных служащих идентичны в части состава ежемесячных надбавок и иных дополнительных выплат.

Процедуру принятия в третьем чтении прошел законопроект «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Ингушетия на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». Председатель комитета по здравоохранению и социальной политике Яхья Белхороев отметил, что в бюджете регионального фонда учтены средства Федерального фонда ОМС, направляемые на выполнение переданных органам государственной власти субъектов полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медстрахования.

В ходе дискуссии министр здравоохранения Зарема Льянова в своем докладе пояснила, что дефицит бюджета республики диктует условия, при которых руководство во всех медицинских учреждениях проводит антикризисные мероприятия. В частности, самой болезненной мерой является оптимизация штата с целью улучшения финансово-хозяйственной деятельности.

«Максимально экономить на всех ресурсах невозможно в условиях нашей работы. Необходимо проводить диагностику пациента, приобретать лекарственные средства, продукты питания для пациентов. Напомню, что в республике открыты больницы с новыми технологиями, для которых характерна высокая ресурсоемкость, поэтому сегодня мы боремся за каждого специалиста», — отметила Льянова.

Заседание завершилось назначением на должность мирового судьи судебного участка № 18 Ингушетии Лейлы Гадаборшевой.