В Ингушетии реализуется кампания «Продвижение безопасности» для будущих водителей 

Встречи, лекции и просветительские акции направлены на предупреждение нарушений Правил дорожного движения, формирование культуры поведения за рулём и снижение аварийности на дорогах республики.

Накануне очередная встреча состоялась в рамках просветительской кампании «Продвижение безопасности» для будущих водителей. Его организаторами выступили сотрудники Госавтоинспекции МВД по республике при участии активистов регионального отделения «Движения первых», представителей Комитета по делам молодежи и «Ресурсного центра добровольчества РИ».

Главная цель акции — сформировать у начинающих водителей ответственное отношение к безопасности дорожного движения и предупредить нарушения, которые могут привести к дорожно-транспортным происшествиям. Сотрудники Госавтоинспекции рассказали участникам о необходимости неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения, важности выбора безопасной скорости, соблюдения дистанции и внимательного отношения к пешеходам.

Особое внимание было уделено недопустимости управления автомобилем в состоянии опьянения, использования телефона за рулём и совершения опасных манёвров. Будущим водителям напомнили, что автомобиль — это не только средство передвижения, но и источник повышенной опасности. От дисциплины, внимательности и готовности соблюдать правила зависит жизнь самого водителя, пассажиров и других участников дорожного движения.

В ходе мероприятия был продемонстрирован тематический фильм с разбором реальных дорожно‑транспортных происшествий — наглядные примеры показали, как одна ошибка может привести к тяжёлым последствиям.

От «Ресурсного центра добровольчества Республики Ингушетия» в акции участвовал заместитель директора Магамет Чориев, который отметил важность вовлечения молодёжи в просветительские проекты по безопасности дорожного движения. Специалист по коммуникациям регионального отделения «Движения Первых» Салман Озиев подчеркнул, что такие мероприятия помогают формировать у подростков осознанное отношение к дорожной культуре. А также участники выразили огромную благодарность руководству Управления Госавтоинспекции МВД по Республике Ингушетия за организацию подобных мероприятий.

Активисты «Движения первых» и добровольческого центра и молодёжь, принявшие участие в просветительской работе, обсудили значение гражданской ответственности, культуры поведения на дороге и возможность личным примером содействовать снижению аварийности.

Подобные мероприятия помогают будущим водителям ещё до получения прав осознать последствия безответственного поведения на дороге. Профилактическая работа в рамках кампании «Продвижение безопасности» будет продолжена. Ведь безопасность дорожного движения начинается не с экзамена и не с водительского удостоверения, а с уважения к жизни и здоровью людей.