В мероприятии приняли участие замминистра сельского хозяйства и продовольствия Ингушетии Зелимхан Оздоев, начальник отдела Минсельхоза Халит Балаев, заместитель начальника Сунженской районной ветеринарной станции Аюп Мурзабеков, председатели республиканской и городской ассоциации КФХ и сельскохозяйственных кооперативов Магомед-Гирей Аушев и Умар Часыгов, государственный инспектор Управления Россельхознадзора по региону Магомед Сагов.

Открывая собрание, Балаев отметил, что цель проводимых в населённых пунктах Ингушетии встреч с руководителями местных КФХ — вывести на новый уровень работу фермерских хозяйств. При этом он подчеркнул, что в Карабулаке в этом вопросе «всегда был должный порядок». На территории муниципального образования в данный момент действуют ГУП «Карабулакское», сельхозкооператив «Карабулак» и 45 КФХ.

В рассмотренной на мероприятии актуальной повестке дня особое внимание было уделено теме государственной поддержки сельхозпроизводителей. В частности, присутствующие в зале просили пересмотреть несправедливое, по их мнению, отношение к городским фермерам, которые лишены возможности претендовать на соответствующие гранты в отличие от тех, кто трудится в сельской местности.

Злободневным является вопрос реализации произведённой продукции.

«Если я не смог самостоятельно реализовать урожай, может ли Минсельхоз по фиксированной цене закупить у меня продукцию», — спросил один из представителей КФХ.

Замминистра регионального аграрного ведомства Зелимхан Оздоев сказал, что тема гарантированных закупок у фермеров обсуждается. По его словам, Минсельхоз планирует разработать программу по хранению, доработке и переработке сельхозпродукции. В частности, это могут быть склады с элеваторами, где будут созданы условия для хранения сельхозпродукции.

Как отметил на встрече замруководителя Сунженской ветстанции Аюп Мурзабеков, хозяйствующим субъектам, которые не пользовались сертификатом в течение календарного года, не поставляли продукцию в торговые сети, не вывозили произведённые товары — необходимо пройти перерегистрацию, получив новый пароль. С 1 июля 2018 года все товары, подконтрольные Россельхознадзору, подлежат обязательной электронной сертификации. До сельхозтоваропроизводителей довели информацию о предусмотренных штрафных санкциях за отсутствие сопроводительных документов на продукцию при её реализации и транспортировке.