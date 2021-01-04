В рамках работы заседания был заслушан отчет и. о. заместителя министра образования и науки республики Тамары Шанхоевой, согласно которому статистика состояния преступности среди несовершеннолетних в республике свидетельствует о снижении количества совершенных преступлений. Если в прошлом году количество преступлений равнялось 33, то в текущем году их уже 19. Наблюдается снижение количества преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних с 42 в прошлом году до 37 в этом.

За текущий год выявлено 1042 правонарушения, связанных с исполнением родителями своих обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей. В отношении 20 несовершеннолетних составлены протоколы об административных правонарушениях. Общее число несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, составляет 42 человека.

Как отметила замминистра, проводится активная работа по выявлению неблагополучных родителей, находящихся в социально-опасном положении, которые ненадлежащим образом исполняют свои обязанности по воспитанию, содержанию и обучению своих детей. Всего на учете стоит 74 родителя. Им оказывается необходимая помощь, в том числе по вопросам, касающимся образования детей и нормализации отношений внутри семьи, а также досуга и их отдыха.

Докладчик также указала на проводимые выездные и другие мероприятия в образовательные учреждения, в числе которых открытые уроки, лекции, беседы, массовые собрания и пр. Отдельно отмечены выездные проверки к неблагополучным семьям для обследования условий их проживания и оказания помощи.

Разработана программа по профилактике безнадзорности и беспризорности, которая включает два аспекта: правовое воспитание и профилактика правонарушений и употребления психоактивных веществ.

Указанные и иные мероприятия проводятся совместно с родительскими комитетами, Минздравом Ингушетии, республиканским МВД, органами опеки и попечительства.

Также ведется региональный учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. «Что касается детей-сирот, то у нас на данный момент 834, среди них и сироты, и оставшиеся без попечения родителей дети. Все 100% данной категории детей переданы в семьи под безвозмездную опеку», — сообщила Шанхоева.

Подводя итоги заседания, Амриева оценила проведенную работу и призвала продолжить работу в данном режиме. По ее мнению, забота о детях — безусловный приоритет государства.

«Мы все понимаем высокую значимость работы в этом направлении. Более того, мы должны понимать, что являемся неким гарантом для этих детей, для обеспечения необходимыми условиями их нормальной жизни, развития по всем направлениям. Уверена, что мы будем работать, не сбавляя набранных темпов и достигнем еще больших успехов в столь ответственной работе», — заключила вице-премьер.