Несмотря на слухи об отмене призыва в армию для всех, в ближайшее время таких кардинальных изменений ждать не стоит. В текущем году, как и в прошлом, весенний призыв начнется 1 апреля и закончится 15 июля. Жителей Крайнего Севера и педагогических работников образовательных учреждений призывают с 1 мая. При этом для тех, кто проживает в сельской местности и занят на посевных работах, весеннего призыва нет.

Как и в предыдущий, осенний призыв, отдельное внимание уделят обеспечению эпидемиологической безопасности. В частности, новобранцам предстоит пройти вакцинацию, причём в обязательном порядке, сообщил начальник отдела планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов военного комиссариата республики Сергей Моисеенко.

Участники встречи в мэрии Назрани рассмотрели ряд организационных вопросов, связанных с предстоящей призывной кампанией. Всем были розданы методические рекомендации и тематические диски.

Согласно п. 1 ст. 38 Закона РФ «О воинской обязанности и военной службе» срочная служба в армии длится 12 месяцев независимо от рода войск. Период службы начинается с момента прибытия призывника на сборный пункт и получения звания. Кому же предоставляется отсрочка? Отсрочка от службы в армии может предоставляться по многим причинам. Например, по состоянию здоровья; из-за учебы; по уходу за больным родственником; если есть ребенок-инвалид до 3 лет или двое детей; при наличии беременной жены сроком не менее 22 недель; если призывник — отец-одиночка;

если призывник — избранный депутат и т. д. По словам военного комиссара Ингушетии Тимура Местоева, чтобы получить отсрочку, необходимо в комиссариате представить справки, подтверждающие права на нее.

По итогам осмотра медкомиссии призывникам присуждают категорию годности: А (годен к военной службе), Б (годен к военной службе с незначительными ограничениями), В (ограниченно годен к военной службе), Г (временно не годен к военной службе) и Д (не годен к военной службе). Последний пункт дает полное освобождение от службы, даже во время войны. Список заболеваний, при которых не берут в армию, довольно обширен. Вот некоторые из них: шизофрения и другие психические расстройства; серьезные нарушения зрения; гипертония; плоскостопие; язва желудка; ВИЧ; сколиоз; астма; эпилепсия; ожирение.

Кроме этого, от службы в армии освобождаются граждане, которые имеют непогашенную судимость, за любой вид преступления; имеют условную судимость, то есть даже если человек не находится под стражей, он не может пойти в армию; работают в МЧС, МВД, ФСБ (они освобождаются на время службы в указанных структурах); имеют ученую степень, которая предусмотрена государственной системой аттестации; имеют прямую родственную связь с погибшими при исполнении военной службы.

Призывников, прошедших медицинскую комиссию, распределяют по разным войскам. Их несколько: Сухопутные войска, Воздушно-космические силы, Военно-морской флот, Ракетные войска стратегического назначения, Воздушно-десантные войска.

План на будущий весенний призыв будет известен примерно в конце марта, но по прошлому опыту весенний набор намного больше по количеству в сравнении с последним.