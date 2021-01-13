Безопасность

«Ребенок в опасности»

В Ингушетии работает телефонная линия для незамедлительного реагирования на обращения о преступлении в отношении детей

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Телефонная линия «Ребенок в опасности», функционирующая в круглосуточном режиме, позволяет оперативно ориентировать поведение и действия несовершеннолетних и их законных представителей в экстремальных ситуациях, создающих угрозу посягательства на их жизнь и здоровье. Об этом газете «Ингушетия» сообщили в пресс-службе регионального главка СКР.

«Зачастую дети, опасаясь неправомерных действий со стороны взрослых, не сообщают о совершенном в отношении них преступлении. Именно поэтому работа данной телефонной линии является чрезвычайно актуальной», — сказал представитель ведомства.

По его словам, каждый ребенок должен знать, что он неприкосновенен и никто не вправе каким-либо образом проявлять жестокость по отношению к нему.

Дети, их родители, а также все неравнодушные граждане, обладающие информацией о совершенном или готовящемся преступлении в отношении несовершеннолетних, могут позвонить по номеру телефона 123 или 8 (8734) 55-03-05.

Набрав указанный номер, каждый заявитель будет услышан, а поступившие сообщения рассмотрены в соответствии с действующим законодательством, по ним будут приняты соответствующие процессуальные решения.

В следственном управлении напомнили, что на взрослых лежит вся ответственность за воспитание подрастающего поколения. Нужно делать все возможное, чтобы дети были в безопасности, оградить их от всех бед.

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