«Зачастую дети, опасаясь неправомерных действий со стороны взрослых, не сообщают о совершенном в отношении них преступлении. Именно поэтому работа данной телефонной линии является чрезвычайно актуальной», — сказал представитель ведомства.

По его словам, каждый ребенок должен знать, что он неприкосновенен и никто не вправе каким-либо образом проявлять жестокость по отношению к нему.

Дети, их родители, а также все неравнодушные граждане, обладающие информацией о совершенном или готовящемся преступлении в отношении несовершеннолетних, могут позвонить по номеру телефона 123 или 8 (8734) 55-03-05.

Набрав указанный номер, каждый заявитель будет услышан, а поступившие сообщения рассмотрены в соответствии с действующим законодательством, по ним будут приняты соответствующие процессуальные решения.

В следственном управлении напомнили, что на взрослых лежит вся ответственность за воспитание подрастающего поколения. Нужно делать все возможное, чтобы дети были в безопасности, оградить их от всех бед.