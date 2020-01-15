— В ходе мероприятия будут проверены транспортные средства, занимающиеся пассажирскими перевозками, — рассказала «Ингушетии» старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения республиканского УГИБДД капитан полиции Зара Ужахова. — Хочется обратиться к жителям Ингушетии с просьбой: если вы стали свидетелями нарушений правил дорожного движения водителями транспортных средств, в том числе нарушений, связанных с перевозкой пассажиров маршрутных автобусов, незамедлительно сообщайте об инцидентах по телефонам: 8 (8734) 55-07-15, 55-07-16, 55-07-31.

При обращении в полицию следует передать государственный регистрационный знак машины, время и место нарушения. Не оставайтесь равнодушными к происходящим нарушениям, может, ваш звонок спасет кому-то жизнь!