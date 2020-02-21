Война — это страшное время, и когда стихают бои и наступает тишина, человеку, как никогда, необходимо отвлечься от всего того страшного, что уготовила ему война. Такой «отдушиной» для солдат стала песня.

В связи с этим Государственная филармония имени Ахмета Хамхоева приняла решение провести в республике фестиваль-конкурс песен военных лет, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Из положения конкурса следует, что конкурс позволит познакомить молодежную аудиторию с этими величайшими по своей духовной силе песенными произведениями, воспитать патриотические чувства и гордость за свою страну через прикосновение к историческому и творческому наследию великих предков.

Фестиваль-конкурс будет проходить в три этапа.

В рамках первого этапа пройдет сбор заявок, который продлится до 1 апреля. Заявку можно отправить двумя способами: по электронной почте или принести в Государственную филармонию имени Хамхоева.

8 апреля начнется второй этап, в рамках которого пройдет прослушивание участников фестиваля-конкурса. Участники могут представить на конкурс всего по одному произведению.

И на завершающем третьем этапе пройдет гала-концерт и награждение победителей. В свою очередь победители фестиваля-конкурса примут участие в гала-концерте, который состоится 18 апреля 2020 года в муниципальном Дворце культуры Назрани.

Также победителям фестиваля-конкурса присуждаются дипломы лауреатов первой, второй и третьей степени, а также денежная премия в размере 30 тыс., 20 тыс. и 10 тыс. рублей соответственно.

Участникам, не занявшим призовые места, вручаются дипломы за участие.

По всем вопросам участия в фестивале-конкурсе обращаться к заместителю директора филармонии имени Ахмета Хамхоева по номеру 8(8732)26-10-26, а также ответственному секретарю по номерам 8(8732)26-10-27 и 8-964-059-59-43.