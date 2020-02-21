Поем о Победе
В Ингушетии пройдет фестиваль — конкурс песен военных лет, посвящённом 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
Как ни странно, в самые тяжёлые моменты своей жизни человек не теряет способности творить, а зачастую, наоборот, его творческая жилка начинает биться только сильней. В годы войны было сочинено множество стихотворений, поражающих своей глубиной и силой переживаний.
Война — это страшное время, и когда стихают бои и наступает тишина, человеку, как никогда, необходимо отвлечься от всего того страшного, что уготовила ему война. Такой «отдушиной» для солдат стала песня.
В связи с этим Государственная филармония имени Ахмета Хамхоева приняла решение провести в республике фестиваль-конкурс песен военных лет, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Из положения конкурса следует, что конкурс позволит познакомить молодежную аудиторию с этими величайшими по своей духовной силе песенными произведениями, воспитать патриотические чувства и гордость за свою страну через прикосновение к историческому и творческому наследию великих предков.
Фестиваль-конкурс будет проходить в три этапа.
В рамках первого этапа пройдет сбор заявок, который продлится до 1 апреля. Заявку можно отправить двумя способами: по электронной почте или принести в Государственную филармонию имени Хамхоева.
8 апреля начнется второй этап, в рамках которого пройдет прослушивание участников фестиваля-конкурса. Участники могут представить на конкурс всего по одному произведению.
И на завершающем третьем этапе пройдет гала-концерт и награждение победителей. В свою очередь победители фестиваля-конкурса примут участие в гала-концерте, который состоится 18 апреля 2020 года в муниципальном Дворце культуры Назрани.
Также победителям фестиваля-конкурса присуждаются дипломы лауреатов первой, второй и третьей степени, а также денежная премия в размере 30 тыс., 20 тыс. и 10 тыс. рублей соответственно.
Участникам, не занявшим призовые места, вручаются дипломы за участие.
По всем вопросам участия в фестивале-конкурсе обращаться к заместителю директора филармонии имени Ахмета Хамхоева по номеру 8(8732)26-10-26, а также ответственному секретарю по номерам 8(8732)26-10-27 и 8-964-059-59-43.