По словам руководителя регионального Минстроя Микаила Балахоева, темп проводимых в республике в рамках федерального проекта «Жилье» работ по строительству многоквартирных и индивидуальных жилых домов недостаточен.

Как отмечает министр, одной из причин, препятствующих достижению показателя по вводу жилья, является слабая работа, проводимая администрациями муниципалитетов по инвентаризации индивидуального жилищного строительства для анализа площади домовладений, которая не зарегистрирована гражданами.

Фаттахов отметил, что реализация проекта «Жилье» направлена не только на возведение современного и качественного жилого фонда, но и на улучшение жилищных условий жителей региона.

«Важно более высокими темпами развивать жилищное строительство в республике, тем самым мы достигнем установленных показателей национального проекта», — подчеркнул зампред.

В части достижения упомянутых показателей вице-премьер рекомендовал главам муниципалитетов организовать взаимодействие с подрядными организациями, направленное на увеличение темпов строительства многоквартирных домов, и представить детализированную информацию о результатах деятельности в правительство республики. В целях выявления незарегистрированных домов индивидуальной застройки Фаттахов поручил провести инвентаризацию ИЖС.

Министр строительства также проинформировал о ходе реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Всего в текущем году ведутся работы по благоустройству 43 общественных территорий с общим объемом финансирования в размере 139,36 млн рублей.

Балахоев сообщил, что работы по благоустройству на 23 территориях завершены. На остальных площадках работы планируются завершить до 1 октября 2020 года.

Фаттахов дал указание муниципальным образованиям завершить все работы по благоустройству общественных территорий в строго установленные сроки, акцентировав внимание на том, что скорость работ не должна повлиять на их качество.