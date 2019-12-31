В праздничном мероприятии, посвященном и 70-летнему юбилею Умаева, приняли участие представители совета судей республики, управления судебного департамента Ингушетии, председатели районных судов, а также судьи и аппарат Верховного суда региона, глава совета судей Магомед Аушев.

Открывая торжественное собрание, с приветственным словом выступил председатель Верховного суда Ибрагим Фаргиев. Поздравив Даурбекова и Умаева с выходом на заслуженный отдых, выразил слова признательности и благодарности за верность избранной профессии, честную и безупречную службу на ниве правосудия. Он отметил, что уход в почетную отставку — это признание заслуг и благодарность за добросовестную деятельность и новая ступень в жизни судьи.

Даурбеков 42 года проработал по юридической профессии, более 27 лет — в должности судьи, имеет первый квалификационный класс судьи.

Умаев юридической профессии посвятил 35 лет, 32 года проработал судьей, имеет пятый квалификационный класс судьи.

За многолетнее и добросовестное исполнение должностных обязанностей и личный вклад в развитие судебной системы Республики Ингушетия, а также в связи с 70-летним юбилеем Умаеву объявлена благодарность председателя Верховного суда Ингушетии.

В свою очередь Магомед Аушев передал судьям почетные грамоты совета судей региона за вклад в развитие судебной системы Ингушетии, заслуги в защите прав и законных интересов граждан, многолетний добросовестный труд.