В рамках схода обсудили вопрос строительства полигона твёрдых коммунальных отходов, необходимость строительства которого обусловлена обращениями жителей республики с просьбой снизить тарифы на услуги регионального оператора по обращению с ТКО.

В свою очередь действенным способом снижения тарифов является создание инфраструктуры по обращению с отходами, в том числе полигонов и мусоросортировочных комплексов.

Так, при расчёте предельного тарифа на услугу регионального оператора учитывается плечо транспортировки отходов от мест сбора отходов до полигона ТКО. При этом в республике имеется только один полигон по обращению с отходами, расположенный в сельском поселении Нестеровское, и, следовательно, в тарифе учтены расходы на транспортировку отходов до этого полигона.

Строительство нового полигонов позволит уменьшить плечо транспортировки, соответственно это снизит расходы на транспортировку отходов, а все вместе позволит снизить тариф.

Окончательного решения по строительству полигона принято не было в связи с тем, что местные жители не были согласны с этим, учитывая все плюсы.

Важно отметить, что в 2017 году в республике было 29 городских и сельских свалок отходов, и все они закрыты. Сегодня решается вопрос об их ликвидации.

Напомним, что в ближайшее время планируется ликвидация свалок в Карабулаке и Малгобеке, благодаря чему улучшатся экологические условия проживания местных жителей. В Назрани и сельском поселении Нестеровское Сунженского района уже завершена ликвидация мусорных свалок, а также завершен этап по рекультивации почвы.

Как сообщил газете «Ингушетия» начальник управления экологической безопасности и охраны окружающей среды Минприроды республики Адам Баркинхоев, там накапливались отходы I-V класса опасности.

«Работа осуществлялась под эгидой Минприроды Ингушетии. Площадь свалки в сельском поселении Нестеровское составляла 8,77 гектара, и находилась в 400 метрах от жилых кварталов города Сунжа. Здесь накапливались отходы I-V класса опасности на протяжении более 20 лет, а объем их составлял более 250 тысяч кубометров. Работа по ликвидации началась в мае прошлого года, и на данный момент основные виды работ по вывозу свалочного грунта закончены. Также проведена биологическая рекультивация территории», — сказал Адам Баркинхоев.

По его словам, ликвидация свалок предусматривает вывоз не только отходов, но и верхнего загрязненного слоя земли глубиной один метр.

«Произведена биологическая рекультивация путем обновления грунта и посева многолетних растений. И скоро качество жизни жителей заметно улучшится — в непосредственной близости от свалки проживает более 88 тысяч человек», — добавил Баркинхоев.

В Назрани же площадь свалки составляла около 10 гектаров, и была расположена она в черте города. Как отмечает Баркинхоев, в 150 метрах от свалки находятся жилые кварталы, а в радиусе одного километра — средняя школа и детский сад.

«На данной свалке накопилось почти 360 тысяч кубометров отходов. Там также проведены аналогичные работы», — пояснил представитель Минприроды.

Также в Ингушетии для качественного вывоза мусора выберут сразу несколько региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Регион панируется поделить на четыре части.

«На данный момент мы лишили ООО «Экосистема» статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, в ближайшее время через суд будем расторгать с ними соглашение. Поводом для этого послужило то, что на них было много жалоб, а также существенные нарушения в рамках заключенного соглашения. После мы найдем нового регионального оператора, скорее всего, их будет несколько, так как один плохо справляется. Мы планируем поделить регион на четыре участка, где каждый будет ответственен за свою территорию», — сказал Баркинхоев.

По его словам, новых операторов будут выбирать посредством конкурса, и участвовать смогут предприятия по вывозу ТКО как из Ингушетии, так и из других регионов страны.

«Все отходы будут вывозиться на полигон твердых бытовых отходов, расположенный в Сунже. Его мощности должно было хватить до 2027 года, но он почти заполнен из-за ликвидации крупных свалок в республике. Сейчас решается вопрос о строительстве нового полигона, на данный момент мы ищем подходящую территорию», — сказал Баркинхоев.

Решить проблему утилизации мусора в Ингушетии планируют за счет строительства нового полигона, а также создания комплексов по переработке отходов.

«Мы уже разрабатываем проектно-сметную документацию по строительству второго полигона, который будет находиться в Малгобеке, это инвестиционный проект. По размерам он будет меньше, чем первый, но точно сказать объемы я не могу, пока не будет завершена работа по разработке проекта. Думаем, что мы закончим эту работу в течение полугода. До заполнения первого полигона работы по строительству второго полигона должны быть закончены», — пояснил Адам Баркинхоев.

Он отметил, что после ликвидации всех четырех крупных свалок в регионе мощностей второго полигона должно хватить на несколько лет.

«В регионе планируют перерабатывать все запрещенные к захоронению отходы. Мы включили в госпрограмму мероприятия по созданию объектов обработки, сортировки и переработки всех запрещенных к захоронению отходов — это металл, дерево, резина, полиэтилен, ртутные лампы. На сегодняшний день в регионе есть только сортировка отходов, а после сортировки все полезные фракции направляются в регионы, где есть возможности переработки», — резюмировал представитель Минприроды.

Ранее сообщалось, что за 2015 и 2016 годы в Ингушетии ликвидировано около 120 крупных и мелких свалок. На данный момент осталось 16 свалок, в том числе четыре крупные — в Сунже, Назрани, Малгобеке и Карабулаке, которые законсервированы. Их планируется ликвидировать в рамках ФЦП «Ликвидация накопленного экологического ущерба» на 2014-2025 годы.

Напомним, Ингушетия участвует в пяти из одиннадцати федеральных проектов национального проекта «Экология», а именно: «Чистая страна», «Создание комплексной отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами», «Сохранение уникальных водных объектов», «Чистая вода», «Сохранение лесов».