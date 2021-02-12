Донорство крови

Донорская кровь может спасти человеческую жизнь

В Ингушетии прошла очередная донорская акция в рамках проекта «Я — донор»

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На Республиканской станции переливания крови в Назрани прошла очередная донорская акция в рамках проекта «Я — донор».

Принять участие в нужном и важном деле пришло более 50 неравнодушных к чужой беде человек. Правда, некоторым участникам сделать доброе дело помешали медицинские ограничения. Допустили к сдаче крови 40 человек. Среди них — сотрудники ОФСИН, Комитета по делам молодёжи и мэрии Магаса.

«Все пришедшие ещё раз доказали, что доноры — наши замечательные друзья, всегда готовые прийти на помощь тем, кто в этом нуждается», — подчеркнули врачи.⠀

Соблюдая порядок донации, ребята совершили настоящий поступок, ведь их кровь может спасти чью-то жизнь. Люди, которых однажды спасла донорская кровь, всю жизнь будут помнить того неизвестного, который остался неравнодушным к их судьбе и подарил возможность жить.

«Только человек может сдать кровь. Заменить донора не способно ни юридическое лицо, ни банк, ни предприятие. Стать донором может только человек. Стать донором — это спасти чью-то жизнь, — обратились врачи к участникам акции. — Примерно 99 процентов донаций совершается безвозмездно. То есть это настоящий дар, который один человек делает другому».

Донором крови и ее компонентов может быть каждый дееспособный гражданин в возрасте от 18 до 60 лет, прошедший медицинское обследование.

Донорская кровь может спасти человеческую жизнь при тяжелых травмах и операциях, массивных кровотечениях и заболеваниях крови, злокачественных новообразованиях, детских и инфекционных болезнях, септических состояниях, ожогах, отравлениях и др.
Кровь как уникальное лечебное средство незаменима.

Кровь и ее компоненты, применяемые в лечебных целях, могут быть получены только от человека. Несмотря на энергичные усилия выдающихся ученых многих стран мира и огромные финансовые затраты, до сих пор не удалось создать искусственные заменители крови, обладающие такими многосторонними лечебными воздействиями на организм больного, как донорская кровь, ее компоненты и препараты, — слишком уникальна структура белковых веществ, входящих в состав клеток и плазмы крови. Недаром у Гете Мефистофель говорит: «Кровь — это сок особого свойства». Часто больных, страдающих многими тяжелыми болезнями, способна вернуть к жизни, здоровью, счастью только своевременно примененная донорская кровь или ее отдельные компоненты и препараты.

Многочисленными исследованиями, проведенными в течение 60-ти лет российскими и зарубежными учеными, доказано, что кроводача безвредна для здоровья человека. Установленная научно обоснованная доза однократной сдачи крови в количестве 450 мл, называемая «физиологической дозой», рекомендована Всемирной организацией здравоохранения. Тщательные обследования доноров, однократно или многократно давших кровь, не выявили каких-либо отклонений от нормы в состоянии здоровья как непосредственно после кроводачи, так и спустя много лет. Более того, периодическая сдача крови оказывает благоприятное стимулирующее воздействие на организм донора. Недаром в старину многие болезни лечили с помощью кровопускания.

При заборе крови используются только индивидуальные стерильные одноразовые системы, которые полностью исключают возможность заражения донора какими-либо инфекционными заболеваниями: СПИД/ВИЧ, гепатитом и др., обеспечивают стопроцентную гарантию безопасности его здоровью.

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