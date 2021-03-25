Программу конференции открыла заместитель председателя правительства Ингушетии Марьям Амриева, которая отметила роль и значение службы пульмонологии. С приветственным словом также выступила министр здравоохранения региона Рукият Торшхоева. Работу противотуберкулезной службы отметили председатель республиканского комитета профсоюзов здравоохранения Ф. Барханоева и председатель Ассоциации организации инвалидов Ингушетии Х. Колоева.

Участники конференции особо отметили, что в настоящее время в республике достигнута стабилизация эпидемиологической ситуации по туберкулезу — основные показатели соответствуют среднероссийским.

Отличившиеся добросовестным трудом сотрудники Республиканского центра фтизиопульмонологии были отмечены почетными грамотами и денежными вознаграждениями.

Каждый год 24 марта люди отмечают Всемирный день борьбы с туберкулезом, цель которого состоит в том, чтобы повысить осведомленность о губительных последствиях туберкулеза для здоровья людей и для общества и информировать об экономических последствиях туберкулеза, и таким образом активизировать усилия по борьбе с глобальной эпидемией этой болезни. В этот день в 1882 г. доктор Роберт Кох объявил, что ему удалось открыть бактерию-возбудитель туберкулеза, благодаря чему стали возможны диагностика и лечение этого заболевания.

«В связи с распространением новой коронавирусной инфекции в последнее время граждане подзабыли об этой опасной болезни, но ведь туберкулез до конца не побежден ни в одной стране мира. Туберкулез остается самой смертоносной инфекцией в мире», — подчеркнули спикеры на конференции в Плиево. Особенно, конечно, страдают от этой болезни страны третьего мира, там статистика смерти от этой инфекции действительно высокая — около четверти всех летальных исходов. Туберкулез — это одна из основных причин увеличивающейся смертности во всем мире, каждый день в мире умирает около 5 тысяч человек от этой болезни, а почти 30 тысяч человек заболевают ею.

Согласно оценкам, благодаря глобальным усилиям по борьбе с туберкулезом за период с 2000 г. было спасено 58 миллионов жизней. Стремясь ускорить противодействие туберкулезу и достижение целевых показателей в странах, в сентябре 2018 г. прошло первое в истории совещание высокого уровня ООН глав государств, ими были приняты широкие обязательства по ликвидации туберкулеза.

Туберкулез — заразное и очень опасное заболевание из группы воздушно-капельных инфекций. В отличие от других инфекционных заболеваний, оно имеет хроническое течение, что многократно повышает число заразившихся.

Эта коварная инфекция вызывает поражение всех органов и систем организма (легких, лимфатических узлов, почек, костей, суставов и других органов) с многообразной клинической картиной. Развитию туберкулеза способствуют факторы, ослабляющие защитные силы организма: переутомление, продолжительное чрезмерное волнение, неполноценное питание; а также хронические болезни: заболевания легких, сахарный диабет, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, длительное курение и злоупотребление алкоголем.

Следует помнить, что ежегодное проведение детям и подросткам туберкулинодиагностики (диагностический тест, а не прививка) и прохождение флюорографического обследования взрослыми лицами не реже одного раза в два года — залог раннего выявления туберкулеза и, в конечном итоге, первый шаг к полному выздоровлению.