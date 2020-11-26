Мероприятие проходило в отеле «Артис-Плаза» с участием представителей исполнительных и муниципальных органов власти республики, молодежных организаций, общественного движения «Антилирика», духовных лиц, известных спортсменов, федеральных экспертов и специалистов, изучающих проблемы профилактики наркомании и наркопреступности.

В Ингушетии сегодня успешно действует волонтерское движение «Антилирика», которое борется с теневым оборотом сильнодействующих лекарств. Активисты отслеживают людей, которые употребляют психоактивные вещества не по медицинским показаниям, и передают данные о них в полицию и в семьи. Речь идет о прегабалине (противоэпилептический препарат «Лирика»), и тропикамиде (входит в перечень жизненно необходимых препаратов).

В частности, о легализации подобного направления и шла речь на первом антинаркотическом форуме в республике.

Председательствовал на форуме руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. В своем выступлении он отметил, что суть таких мероприятий заключается в том, чтобы найти решения острых проблем, связанных с наркотиками.

«От наркотиков ежедневно умирает колоссальное количество молодежи, и Ингушетия, к сожалению, не исключение. Все это вносит свою негативную лепту в развитие региона. В целом важно, чтобы общественная инициатива по выявлению распространителей наркотиков и точек продаж была в рамках закона. Важно, чтобы государство свою воспитательную часть вела профессионально: для преступников жесткое наказание, для тех, кто хочет работать в рамках общественного контроля — обучение, помощь и поддержка. Тогда мы получим элемент правильных результатов, по итогу которого мы выстроим систему по защите населения», — сказал Хамзаев.

По его словам, много сегодня говорится о том, какая есть практика в Ингушетии против распространения наркотиков, и в регионе сегодня, сказать честно, она довольно продуктивная.

«Самое главное, что основной посыл благой, так как участники этого движения выступают за то, чтобы ловили нарушителей и карали их в рамках закона, в рамках адатов и т. д. Важно чтобы все это было не просто поддержано государством, а выведено в правовое поле. То есть, если мы говорим про антинаркотическое движение, оно должно быть яркое, понятное и законное. Суть заключается в том, чтобы любое действие несло пользу», — пояснил руководитель проекта «Трезвая Россия».

Главный нарколог региона Джамбулат Валедов отметил, что на 1 ноября 2020 года на учете в психоневрологическом диспансере региона состоят 1568 человек. «Из них 236 — больные наркоманией, 1332 — потребители наркотиков со средними последствиями» — отметил он.

Председатель совета фонда по формированию духовно-нравственного и физически здорового поколения «Аль-Амин» Марат Султанов рассказал о новом проекте, направленном на реабилитацию наркозависимых людей.

«На сегодняшний день существует огромное количество реабилитационных центров, которые занимаются именно этой проблемой, однако часто мусульмане, страдающие от каких-либо форм зависимости, не выносят свои проблемы на публику, боясь общественного осуждения. Но стоит напомнить: мусульмане, соблюдающие нормы ислама, не могут быть зависимыми от каких-либо напитков и веществ, портящих здоровье человека. Однако огромное количество этнических мусульман, не соблюдающих норм, чаще всего подвергаются влиянию физической, химической, психической зависимости», — сказал Султанов.

Он пояснил, что данная программа предусматривает соблюдение всех норм шариата, ислама: совершение пятикратной молитвы, посещение пятничной молитвы, изучение основ ислама.

Работа форума прошла в четырех секциях. Первая была посвящена профилактике потребления наркотических средств, вторая — антинаркотической деятельности общественных объединений на территории республики, третья — общественному контролю, осуществляемому гражданскими активистами, и последняя — ресоциализации наркозависимых и развитию института наставничества.

Как прокомментировал газете «Ингушетия» министр по внешним связям, национальной политике, печати и информации республики Руслан Волков, площадка данного форума стала консолидирующей для представителей всех слоев общества, духовенство, ведь есть общая проблема — борьба с наркотиками.

«Данный форум проходит после того, как состоялось подписание Президентом страны стратегию государственной антинаркотической политики до 2030 года, проведение форума также является поручение Главы региона. Мы рассматриваем возможность создания общереспубликанского движения, опираясь на общественных активистов, в том числе на существующее в регионе движение «Антилирика», которое будет действовать в рамках правового поля», — сказал Волков.

Он отметил, что приехавшие на форум руководители общероссийских движений, участвовали в разработке стратегии антинаркотической безопасности России, и теперь они делятся своим опытом в регионах.

«После создания такого движения, мы надеемся, что его участники встретятся с Главой республики, где будут обозначены цели и задачи общества и власти. Активисты движения будут работать совместно с правоохранительными органами. Мы надеемся, что участники организации станут активными членами антитеррористических комиссий в муниципалитетах и взаимодействовать на таких площадках с правоохранительным блоком. Вступить в движение сможет любой желающий», — пояснил Волков.