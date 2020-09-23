Только недопустимо проявлять плохое воспитание и скверный характер, нарушая правила дорожного движения, беспокоя людей бесцельной стрельбой. Ведь сколько бед и несчастий приносит невыдержанный человек, стремящийся любой ценой выделиться в обществе. Чуть ли не на каждом нашем кладбище лежат жертвы чужого (а иногда и своего собственного) бахвальства. А сколько тех, кто потерял здоровье в авариях или вследствие бесцельной стрельбы! Стоит ли минутное удовольствие одного человека горя и несчастья или даже просто беспокойства, тревоги, неприятных ощущений, которые он доставляет другим?

Глава Ингушетии, Народное собрание, религиозные деятели, старейшины неустанно призывают жителей республики вести себя достойно при участии в свадебных мероприятиях, не совершать деяний, могущих повлечь тяжкие последствия.

В этой связи в целях обеспечения правопорядка при проезде свадебных кортежей в минувшие выходные на территории республики прошли рейдовые мероприятия.

Подразделения по охране общественного порядка МВД по Ингушетии совместно с сотрудниками республиканского Управления Федеральной службы войск национальной гвардии России и ингушского ВОГ МВД России обеспечили правопорядок при проезде свадебных кортежей по ФАД «Кавказ» на территории региона.

В ходе проведения рейдового мероприятия особое внимание уделялось пресечению правонарушений, допускаемых некоторыми водителями автомобилей, движущихся в составе свадебных кортежей, и бесцельной стрельбы в местах проведения свадеб и на маршрутах передвижения поезжан.

В ходе рейда выявлено 85 нарушений правил дорожного движения, в том числе: управление транспортным средством с подложными государственными регистрационными знаками (4 нарушения), без государственных регистрационных знаков (4), без водительского удостоверения (7), с тонированными боковыми стеклами (11); неуплата штрафа в установленный срок (6); невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке (1); управление транспортным средсьвом, свидетельство о регистрации и государственные регистрационные знаки которого числятся в розыске (5).

По итогам рейда вручено 3 требования, растонировано на месте 15 автомобилей, задержано и доставлено на штрафную стоянку 8 машин (7 по линии УГИБДД и 1 за стрельбу).

Наряду с изложенным также выявлен факт производства стрельбы в неустановленном месте в селе Яндаре — при следовании в составе кортежа 32-летний житель станицы Вознесенской произвел стрельбу из охолощенного автоматического оружия. Кортеж был остановлен, гражданин доставлен в отделение, оружие изъято и направлено на исследование, по результатам которого будет принято решение о привлечении упомянутого гражданина к административной ответственности.

МВД по Республике Ингушетия обращается к гражданам, участвующим в свадебном поезде, с настоятельной рекомендацией не омрачать праздничное настроение себе и другим, соблюдать установленные законом требования.