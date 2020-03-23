«Непосредственно возле реки Сунжа удалось собрать 20 мешков мусора. С марта по октябрь на территории республики запланировано 19 крупных мероприятий по уборке водоемов и их берегов», — сказал Будулин.

По его словам, в акции приняли участие около 20 егерей и инспекторов Минприроды Ингушетии, а также местные жители.

Регион уже четыре раза становился победителем акции по уборке берегов «Вода России».

Как сообщается, республика ежегодно устанавливает новые рекорды, как по численности участников, так и по количеству собранного мусора.

В 2018 году первое место разделили между собой Ингушетия и Ростовская область, второе — Саха (Якутия) и Кабардино-Балкария, третье место заняла Северная Осетия. При составлении рейтинга учитывался объем собранного мусора, количество водоемов и коэффициент отношения числа участников акции к населению региона.

В том году в Ингушетии на уборку вышел практически каждый второй житель республики — 210 тысяч добровольцев собрали 263 157 мешков мусора.

В 2019 году в мероприятиях по очистке от мусора берегов и прилегающих акваторий водных объектов на территории республики приняло участие 144600 человек, было убрано 559 км береговой линии и прибрежных территорий.

По итогам Минприроды России составило список самых активных участников. В тройку победителей вошли Ингушетия, Северная Осетия и Саха (Якутия).

При составлении рейтинга учитывался объем собранного мусора, количество водоемов и коэффициент отношения числа участников акции к населению региона. Так, в Ингушетии на уборку вышел практически каждый третий житель, а в Краснодарском крае и Волгоградской области участники акции очистили более 1000 км берегов.

В топ самых активных регионов также вошли республики Татарстан, Дагестан, Бурятия и Тыва, Красноярский край, Калужская, Саратовская, Астраханская, Волгоградская, Кемеровская и Липецкая области.

Мероприятия по очистке береговой линии, прошедшие в 2019 году, позволили обеспечить благоприятные условия для жизни и отдыха более 2 миллионов россиян и восстановить благоприятные условия обитания и воспроизводства флоры и фауны в 17 водоемах страны.

Как отмечают в министерстве природных ресурсов и экологии республики, к проведению субботников в регионе подходят очень творчески.

«Мы даем понять всем жителям, что субботник — это не скучное и принудительное мероприятие, а полезное, интересное и веселое дело. И в этом нам помогают муниципальные власти, которые предлагают всем добровольцам не только убрать мусор, но и поучаствовать в различных развлекательных программах, а по итогам уборки отведать угощения. К примеру, в 2018 году мы учредили региональный экологический праздник — День реки Сунжа, в ходе которого был проведен масштабный субботник», — говорят в министерстве.

По их словам, дело заключается не только в своевременной уборке территории.

«Очень важно развивать экопросвещение в школах, внедрять раздельный сбор мусора, и республика сегодня успешно это реализует», — добавили в Минприроды.

Отмечается, что по завершении акции все участники получают дипломы от Минприроды России, а организаторы, принесшие наибольшую пользу своему региону, еще и памятные призы. Также формируется рейтинг самых активных регионов-участников.

Всероссийская акция по уборке берегов «Вода России» проводится с 2014 года, ежегодно привлекает все большее число участников из разных регионов страны. Чтобы стать участником акции, необходимо зарегистрироваться на сайте «чистыеберега. рф» — официальном сайте акции.