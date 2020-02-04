Чемпионат

Да победит сильнейший!

В Ингушетии проходит региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (World Skills Russia)

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Сегодня в нашей стране движение World Skills набирает все большую силу. Популярность растет, а воздействие на институты профессионального образования, национальной системы квалификаций усиливается. То, что Россия в августе прошлого года провела мировое первенство World Skills Competition в Казани, только подогревает интерес общества к этому явлению.

На сегодня World Skills International (WSI) — некоммерческая ассоциация, открытая для членства агентствам или иным официальным органам, ответственным за развитие среднего профессионального образования (VET) в регионе или стране, которую они представляют. WSI осуществляет свою деятельность по всему миру, являясь политически и религиозно нейтральной организацией.

Видение своей деятельности WSI состоит в улучшении мира через развитие навыков и компетенций. Миссия организации состоит в том, чтобы показать, как компетентные, реально обладающие навыками люди способствуют экономическому росту и собственной самореализации в жизни.

Так, 4 февраля в Ингушетии стартовал региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (World Skills Russia). Он определит сильнейших среди 170 студентов по пятнадцати профессиональным направлениям на семи площадках: в Северо-Кавказском топливно-энергетическом колледже, пожарно-спасательном колледже, колледже сервиса и быта, Назрановском аграрном техникуме, Ингушском политехническом колледже, Назрановском политехническом колледже и в ЦМИТ Детский технопарк «Кванториум», в котором пройдут юниорские соревнования.

Необходимо отметить, что с 2020 года в республике внедрена новая возрастная линейка «Навыки мудрых» (50+), где опытные специалисты продемонстрируют свое мастерство в компетенции «Электромонтаж». Кроме того, в категории «Юниоры» представлены две компетенции: «Мобильная робототехника» и «Электроника». Оценивать работу конкурсантов будут более 160 экспертов.

Также, в рамках чемпионата, запланирована деловая программа, которая будет проходить в течение двух дней, 5 и 6 февраля.

Все площадки будут открыты для посещения, и традиционно за ходом соревнований регионального чемпионата будут наблюдать жители и гости, республики, в том числе школьники, для которых посещение соревновательных площадок становится важным профориентационным мероприятием.

Напомним, что в Ингушетии первые в России в 2012 году провели чемпионат по аналогии World Skills. Тогда он назывался просто чемпионат профессионального мастерства. Все задания были взяты с World Skills International (WSI) и переведены с английского на русский.

Уже с 2013 года этот чемпионат официально проводится под названием «Молодые профессионалы World Skills Россия».

Чемпионат проводится в целях развития профессионального образования в соответствии с международными стандартами World Skills с целью повышения роли профессиональной подготовки в социально-экономическом и культурном развитии.

Сами состязания проводятся на базе организаций среднего профессионального образования по следующим компетенциям: электромонтаж, сварочные технологии, туризм, спасательные работы, правоохранительная деятельность (полицейский), кирпичная кладка, технология моды, веб-разработка, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, преподавание в младших классах, ветеринария.

В Минобразования Ингушетии отмечают, что международные эксперты оценили готовность конкурсных площадок к проведению чемпионата в соответствии с международными требованиями World Skills.

В министерстве добавили, что в WSI также существует стратегический комитет, сформированный из официальных делегатов от каждой региона и представителей официальных партнеров движения, который помимо WSF отвечает за стратегическое развитие соревнований WSI и усиление их роли в развитии среднего профессионального образования во всем мире.

«Для этого в период подготовки к соревнованиям проводятся регулярно встречи стратегического комитета, конгрессные мероприятия, которые формируют повестку к предстоящей конгрессно-выставочной программе соревнований WSC. На сегодняшний день ключевыми направлениями работы стратегического комитета являются: прогнозирование компетенций ближайшего будущего; использование стандартов WS в действующих системах профессионального образования; медийная привлекательность соревнований WSC; построение новой финансовой модели функционирования WSI; повышение эффективности коллективного управления движением WS и организацией WSI», — сказали в Минобразования.

Победители регионального чемпионата будут участвовать в отборочных соревнованиях для участия в финале VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы «Ворлдскиллс Россия», по итогам которого будет сформирован список кандидатов в расширенный состав национальной сборной для участия в международных чемпионатах.

Подготовка к следующему мировому первенству начинается уже на текущем WSC. На деловой части мероприятия формулируются задачи для движения и вызовы в современном среднем профессиональном образовании, которые формируют повестку деловой части предстоящего чемпионата. За это отвечают официальные делегаты от каждого члена ассоциации, составляющие стратегический комитет. На самих соревнованиях формируются стандарты и задания WSI на следующее первенство через собранные экспертные сообщества. Это задача технических делегатов и технического комитета WSI.

Отметим, что в качестве площадки для проведения нацфинала World Skills Russia — 2020 предлагается один из крупнейших в азиатской части России выставочный комплекс «Кузбасская ярмарка». Общая площадь комплекса составляет 66 208 кв. м. В эксплуатацию введены четыре стационарных павильона, два конференц-зала, зал презентаций, кафе, открытая и закрытая парковка на 350 машин, имеется возможность дополнительного монтажа выставочных павильонов.

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