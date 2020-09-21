Он пройдет в период с 21 сентября по 4 октября 2020 года в целях снижения уровня аварийности и тяжести их последствий в ДТП, пресечения фактов управления транспортными средствами с нарушением правил применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств.

В ходе операции, сотрудниками ГИБДД будут проводиться мероприятия по контролю за соблюдением водителями правил применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств.

Следует напомнить, что статьей 12.6 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией транспортного средства предусмотрены ремни безопасности, а равно управление мотоциклом или мопедом либо перевозка на мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в незастегнутых мотошлемах» предусмотрена административная ответственность в виде административного штрафа в размере 1000 рублей, а частью 3 статьи 12.23 ″ Нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения" предусмотрен административный штраф в размере 3000 рублей.