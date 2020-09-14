Так, в Ингушетии на акватории Сагопшинского водохранилища был проведен последний этап межрегиональных соревнований в рамках проекта МЧС России Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности» по виду «поисково-спасательные работы на акватории».

На данном этапе состязаний школьники из сельского поселения Пседах Малгобекского района показали свое умение и ловкость в бросании спасательного круга в зону условно пострадавшего на расстояние 6 метров от берега. Этап считался выполненным, если спасательный круг попадал в зону пострадавшего на расстояние не более 0,5 метра или касался пострадавшего.

На втором этапе учащиеся спасали условно пострадавшего с использованием спасательного «конца Александрова». Этап считался выполненным, если спасательный фал попадал в зону пострадавшего на расстояние не более 0,5 метра или касался пострадавшего.

На третьем этапе соревнований участники команды спасали утопающего пострадавшего с использованием плавсредства. В этапе участвовали 3 представителя команды. Двое на плавсредстве подплывали к пострадавшему, расположенному на расстоянии 30 метров от зоны старта, со стороны кормы извлекали из воды манекен. После извлечения доставляли условно пострадавшего к берегу, где третий участник с берега помогал лодке причалить.

На четвертом этапе соревнующиеся переносили пострадавшего на берег, где для остановки венозного кровотечения на голеностопе накладывали ему жгут.

На пятом этапе в соревнованиях участвовали все представители команды. По два участника садились в лодку, проходили расстояние в 30 метров до буя, огибали буй и возвращались к берегу, следующие участники с берега помогали лодке причалить, садились в лодку и вновь обходили буй. Финиш дистанции фиксировали по последнему участнику. Девушки и юноши успешно преодолели все этапы соревнования.