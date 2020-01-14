Спасительный ремень
В Ингушетии проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Ремень безопасности и детские удерживающие устройства»
В целях снижения тяжести последствий от дорожно-транспортных происшествий в период с 13 по 23 января текущего года на всей территории республики проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Ремень безопасности и детские удерживающие устройства». Об этом «Ингушетии» сообщила старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения республиканского УГИБДД капитан полиции Зара Ужахова.
— Основной задачей данного мероприятия является профилактика и пресечение административных правонарушений в части применения ремней безопасности и перевозка несовершеннолетних, — пояснила она. — В соответствии с пунктом 2.1.2 Правил дорожного движения Российской Федерации, водитель механического транспортного средства при движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, обязан быть пристегнутым и не должен перевозить пассажиров, не пристегнутых ими.
Хочу напомнить, что согласно исследованиям центров транспортной безопасности, использование ремней безопасности снижает вероятность гибели или получения травм при дорожно-транспортных происшествиях для водителя и пассажира переднего сиденья — на 50%, для пассажиров заднего сиденья — на 25%. При опрокидывании пристегнутый ремень безопасности повышает шансы на выживание в пять раз.