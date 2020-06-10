В свою очередь охрана окружающей среды является одним из самых животрепещущих вопросов современного мира. Эта проблема касается каждого человека. И для того чтобы напомнить обществу о необходимости сохранения природы и атмосферы, был учрежден соответствующий праздник — День эколога, приуроченный к Всемирному дню окружающей среды, который отмечается в нашей стране 5 июня. Во всех регионах России, в том числе и в Ингушетии в честь этого праздника проходят месячники по защите окружающей среды.

Необходимо признать, что до 2008 года, когда впервые стали отмечать этот день, деятельность экологов была практически никому не нужна. К тому же экологическое законодательство было более лояльным, а Министерство природы постоянно находилось в состоянии реформирования. Но к 2020 году все кардинально изменилось в лучшую сторону.

Экологи — это люди, которые осуществляют природоохранную деятельность. Они контролируют выполнение норм законодательства об окружающей среде, изучают процессы, проходящие в биосфере Земли. Специалисты этой очень важной сферы деятельности изо дня в день трудятся для того, чтобы сохранить первозданную красоту природы. Важной задачей, возложенной на данных работников, является разработка мер по минимизации вредного влияния промышленности и жизнедеятельности человека. Поэтому с уверенностью можно сказать, что праздник свой экологи отмечают не ради забавы, а для того, чтобы население обратило внимание на отношение к окружающей среде со стороны промышленных предприятий, государства и простых граждан.

В России, как мы знаем, 2017 год был объявлен Годом экологии. Этот факт лишний раз говорит о том, что в нашей стране сохранению и приумножению природных богатств уделяется огромное внимание. А в прошлом году был запущен национальный проект «Экология» — федеральная программа, рассчитанная на пять лет, по итогам которой всем малым и большим субъектам России необходимо добиться существенного прорыва в этой сфере.

Известно, что в переводе с греческого слово «экология» означает буквально «учение о доме». Данный термин в обиход ввел немецкий ученый-биолог Эрнст Геккель в 1866 году. Но со временем данное понятие обзавелось другими, более широкими смысловыми оттенками. В итоге современная интерпретация экологии как учения звучит следующим образом: экология является наукой, изучающей взаимоотношения организмов друг с другом и непосредственно с окружающей средой.

Первым экологом в мировой истории считают философа Аристотеля, так как он начал классифицировать животных в своих трудах. Однако отцом экологии называют немецкого исследователя барона Александра фон Гумбольдта. Он первым попытался установить законы взаимодействия в окружающей среде.

Первым русским экологом считается Владимир Вернадский. Его колоссальный вклад в науку используют до сих пор. Он создал учение о биосфере — связи всех экосистем воедино.

Впервые в российской прессе экологический вред от предприятий был упомянут в конце XIX века. Жертвой экологического аудита тех лет стал мещанин Глухов, который держал химический завод, но не обеспокоился безопасностью территорий вокруг. Видимо, не перевелись окончательно «потомки» богача Глухова, переняв у своего бесславного предшественника самые вредные привычки, они дошли до наших дней и продолжают творить свои мещанские дела в урон окружающей природе. А специальные ведомства, вместо того чтобы направлять свои усилия для приумножения природных богатств, вынуждены вести с такими недальновидными представителями человечества настоящую борьбу.

Несмотря на то, что обычно в праздники не принято говорить о плохом, всё-таки придется сказать несколько слов о самом наболевшем. О том, как многие люди до сих пор не могут понять, что беречь природу мы обязаны сами. Об этом мы поговорили с назначенным недавно министром природных ресурсов и экологии Республики Ингушетия Магомедом Евлоевым.

— Ни для кого не секрет, что на протяжении всей своей жизни человек неразрывно связан с природой, — говорит Магомед Мусаевич, — а само существование человека прямо и последовательно зависит от здоровой окружающей обстановки и от тех условий, в которых он существует. Учитывая то, что привитие экологической культуры сегодня — залог сохранения здоровья будущих поколений, знание основ экологии поможет разумно строить жизнь, ощущать себя частью природы и бороться за комфортную окружающую среду. В данном случае большая ответственность ложится на плечи родителей, которые должны с ранних лет приучать своих детей бережно относиться к природе, как своему дому, а также прививать тягу к знаниям, и к тому, что среди других предметов необходимо изучать экологию. Одним словом, все мы как один должны бороться с загрязнением рек и водоемов, беречь ресурсы земли и улучшать экологическую обстановку в стране. И только в таком случае мы сумеем сохранить для будущих потомков то, что имеем.

По словам главы Минприроды РИ, проводить большие мероприятия в честь Дня эколога нынче не представилось возможным из-за объявленного карантина в связи с коронавирусом, поэтому вся пропаганда по сохранению экологии велась сотрудниками ведомства на дистанционном уровне. Больше всего экологи говорили об отношении общества к природе.

— Вопрос этот, можно сказать, самый злободневный на сегодняшний день, — сетует министр, — ведь мы все чаще наблюдаем наплевательское отношение населения к природе. К слову, нужно отметить, что из-за экологической безграмотности и получения выгоды многие не задумываются о завтрашнем дне. Это касается не только крупных корпораций, занимающихся непосредственным использованием в личных или общественных целях природных ресурсов в пугающих масштабах, но и каждого человека в отдельности. Ведь посудите сами: мы, выезжая на природу, устраиваем пикники и после себя оставляем горы синтетического мусора. Собираем лечебные травы, часто вырывая их прямо с корнями, совершенно не задумываясь о том, что таким образом лишаем растения способности воспроизводиться. Убиваем диких животных не ради желания утолить голод, а ради забавы и т. д. И таких примеров потребительского, бездумного отношения к окружающей среде человека можно привести бесчисленное множество.

Очевидно, что если мы не научимся ладить с природой и оберегать её как следует, окружающая среда может не на шутку наказать нас за неправильное и нерациональное использование природных богатств. Как мы можем наблюдать сами, глобальными стихийными бедствиями и катаклизмами периодически природа напоминает нам о себе, о своей важности и превосходстве над всем человеческим родом. Видимо, так она хочет достучаться до нас и донести одну очень важную деталь: всё живое на земле заслуживает бережного отношения и заботы.

По мнению заместителя председателя правительства Республики Ингушетия Марьям Амриевой, экологические проблемы в наше время настолько актуальны, что их можно поставить на один уровень с политическими, и это касается не только нашей страны, но и всей планеты.

— Понимаете, современный мир устроен так, что мы не можем обойтись уже без высокотехнологического прогресса, — говорит Марьям Султановна, — и степень влияния человека на окружающую среду настолько велика, что сегодня впору говорить о том, что именно человек представляет непосредственную угрозу экологии. А ведь мы знаем, что только при благополучной экологии можно говорить о благополучном существовании человека вообще.

По словам зама спикера, не обязательно нужно быть просвещённым специалистом в этой области для того, чтобы понять, насколько важным является бережное отношение к окружающей среде. Ведь экологические проблемы — это проблемы качества жизни человека на земле.

— Я больше чем уверена, что работа по воспитанию культуры поведения должна вестись в каждом детском саду, школе, и, конечно же, в семье, — говорит Марьям Султановна, — чтобы дети с детства впитали в себя любовь к окружающему миру. Другими словами, каждый современный человек должен быть воспитан не только в духе национальных традиций, но и в духе соблюдения экологической культуры. И от того, насколько эффективна будет строиться эта работа, зависит будущее всего общества в целом.

Безусловно, любовь и бережное отношение к окружающему миру является сегодня одним из приоритетных направлений государственной власти. Об этом со всех высоких трибун доносят до нас видные политические и общественные деятели, много говорят об этом и духовные лидеры, по словам которых чистота — это половина веры и имана. Высказываясь по поводу загрязнения окружающей среды самими обитателями, религиозные деятели республики отмечают, что нельзя называть нас мусульманами, если мы дальше своего порога не будем заботиться о чистоте и порядке. Но факты и реальные события дня говорят об обратном.

Среди главных источников загрязнения, к примеру, водных артерий, называют выпас крупного и мелкого рогатого скота, а также распашку сельскохозяйственных земель и строительство частных домов на территории полос отчуждений. Кроме этого, очень часто инспекторы Минприроды Ингушетии в ходе экологических рейдов обнаруживают факты загрязнения русел рек, протекающих по территории нашей республики. Это и навалы строительного мусора, и сброс бытовых отходов, и другие нарушения экологических норм поведения. Причём факты загрязнения общественных мест выявляются инспекторами Минприроды не только в сельских населенных пунктах, но и в столице Ингушетии — Магасе. И основной причиной их образования в ведомстве называют неисполнение местными администрациями обязанностей по осуществлению надлежащего муниципального контроля на подведомственной территории и полное отсутствие работы со стороны муниципальных административных комиссий.

Как мы знаем, санитарное состояние реки Сунжа и её прибрежной зоны — тема довольно болезненная и, по всей видимости, трудно решаемая. По словам профильного министра, экологи постоянно бьют тревогу и параллельно проводят рейдовые проверки, оформляют предписания и ведут с нарушителями профилактические беседы. Но, как говорят факты, стоит им немного ослабить контроль над местными жителями, проживающими вдоль реки, и предпринимателями, осуществляющими свою деятельность где-то вблизи, как в реке оказывается ещё одна канализационная труба.

Как отметил Евлоев, вопросы, касающиеся обследования, выявления и устранения канализационных труб, осуществляющих сбросы неочищенных сточных вод в реки, являются одними из самых острых. Поэтому профильным ведомством налажено тесное взаимодействие с населением по всем линиям связи, а именно, через официальный сайт, горячую линию и социальные сети.

Необходимо отметить также, что в Минприроды Ингушетии в целях выявления и пресечения нарушений экологического законодательства проводится постоянный мониторинг интернет-ресурсов и новостных источников.

— Все государственные инспектора региона в области охраны окружающей среды распределены по конкретным муниципальным образованиям и осуществляют работу в ежедневном режиме во взаимодействии с главами муниципальных образований, — отметил Магомед Евлоев. — А в целях организации общественного экологического контроля в республике создана общественная экологическая инспекция, сотрудники которой обеспечивают проведение рейдовых обследований в муниципальных образованиях. Радует, что со своей стороны общественные инспектора проявляют активность в деле выявления экологических нарушений.

В целях привлечения особого внимания общественности к сохранению уникальных природных объектов реки Сунжа, формированию и продвижению экологических знаний и экологической культуры у населения, а также пропаганды бережного отношения к окружающей среде, в Ингушетии несколько лет назад была установлена новая праздничная дата — День реки Сунжа, которая отмечается 23 августа. Стоит отметить, что ежегодное празднование дня главного водного объекта республики будет для жителей хорошим стимулом для участия в проведении общественных работ по ликвидации источников загрязнения и сохранению благоприятной экологической среды в регионе в целом. Именно поэтому каждый должен внести свой посильный добровольный вклад в улучшение общей экологической ситуации на водных объектах республики.

— Я не открою ничего нового, если скажу, что связь между человеком и природой взаимозависима и неразрывна, — говорит заместитель министра природных ресурсов и экологии Мухарбек Пугоев. — Мы во многом зависим от климата, состояния атмосферы, количества собранного урожая и чистоты биосферы. И если мы хотим выжить, мы должны защищать природу, потому что она полностью зависит от каждого из нас и всех вместе. Чем больше промышленных отходов мы сбрасываем в реки и озера, чем сильнее загрязняем атмосферу, тем хуже становится экологическая обстановка.

Что это значит — защищать природу? Отвечая на этот вопрос, Мухарбек Магомед-Гиреевич сказал, что эта задача содержит в себе несколько важных тезисов.

— Во-первых, нужно сделать наше производство и земледелие наиболее безвредными, — отметил он. — Далее необходимо прекратить засорять землю и воздух, остановить ядовитые стоки, не устраивать свалки где попало, а перерабатывать мусор, сохраняя тем самым естественную природу. Также нужно создавать национальные парки, строить заказники, обустраивать заповедники. Перестать уничтожать рыб, зверей и птиц, особенно их редкие виды, остановить браконьеров, создать безопасные условия для собственного существования. А для этого нужно полностью изменить мировоззрение людей, привить им экологическую культуру, которая невозможна без культуры общей.

1 апреля 2018 года в Ингушетии стартовала всероссийская акция «Вода России». За это время во всех городах и селах республики была проведена целая серия масштабных субботников по очистке территорий и зон отдыха, в том числе и водоемов. Как отметили в Минприроды Ингушетии, работа в этом направлении будет проведена и дальше.

Мухарбек Пугоев, курирующий водное направление ведомства, в частности подчеркнул, что уборка — первый шаг для достижения чистоты и уюта, который понятен и детям и взрослым. Следующая задача — добиться уменьшения потребления продуктов и ресурсов, развивать экопросвещение в школах, внедрять раздельный сбор мусора.

Как нам удалось узнать, Министерство природных ресурсов и экологии Ингушетии установило специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности на реках Армхи, Сунжа и Асса. С этой целью ведомством были закреплены границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов. В общей сложности было установлено более 500 специальных информационных знаков, которые закрепили границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек Армхи (в Джейрахском районе), Ассы (в сельских поселениях Алкун, Мужичи, Галашки, Алхасты, Нестеровское, Берд-Юрт) и Сунжи (в городах Магас, Назрань, Карабулак, Сунжа и сельских поселениях Экажево, Барсуки, Плиево, Троицкое). Общая протяженность границ водоохранных зон и прибрежных защитных рек составила около 200 км.

— Ведомством также организована работа по пресечению незаконной добычи полезных ископаемых, — подчеркнул Пугоев, — и предприняты меры по обеспечению порядка на лицензионных карьерах. Помимо этого, нами осуществляется контроль над соблюдением границ лицензионных участков, за которыми закреплены свои номера. В число нарушений входит также самовольное занятие водного объекта или его использование с нарушением установленных условий, несоблюдение правил водопользования и охраны водных объектов, пользование участками недр с нарушением условий лицензии и другие.

Таким образом, основываясь на правилах стратегии охраны окружающей среды, строят свою работу республиканские экологи, которые за последние несколько лет, по словам Пугоева, провели масштабную работу по решению многих вопросов стабилизации экологической обстановки в регионе.

Говоря об эстетической чистоте, нельзя не упомянуть о несанкционированных свалках, которые своим существованием создают немало хлопот не только для экологов, но и для тех, на чьей территории они создаются.

Мухарбек Пугоев пояснил, что ведомство принимает все необходимые меры, направленные на ликвидацию всех свалок региона в рамках федеральной программы «Охрана окружающей среды на 2012-2020 годы».

— На сегодняшний день мы можем говорить, что задачи по ликвидации двух самых крупных свалок в республике, которые находились на территории города Назрани и сельского поселения Нестеровское, выполнены в полном объеме, — отметил он. — В рамках разработки проектной документации по части, касающейся ликвидации других свалок, проведены все необходимые изыскания, установлены масштабы и объемы работ.

Однако, по его словам, упорное нежелание некоторых местных администраций соблюдать запрет на эксплуатацию свалки и неадекватное отношение многих местных жителей приводит к увеличению площади загрязнения, в связи с чем у работников отрасли возникают определенные трудности в плане претворения в жизнь намеченных планов.

Затрагивая тему субботников, помощник главного эколога республики Мухарбек Пугоев, более двадцати лет проработавший в этом ведомстве, отметил, что именно желание людей жить в чистых населенных пунктах и определяет экологическое состояние региона.

— В дальнейшем считаем необходимым уйти от привычного представления о субботниках, как о скучных и принудительных мероприятиях, и проводить их под эгидой различных акций максимально интересно, — сказал он. — И я надеюсь, что в этом нам помогут муниципальные власти.

По словам Мухарбека Пугоева, для достижения поставленной цели в плане сохранения природной чистоты и красоты понадобится ни много ни мало — более рационально относиться к использованию биоресурсов, думать не только о собственной выгоде и пользе, но и о важности сохранения естественной среды обитания в целости и сохранности.

— Конечно, всем понятно, что решить глобальные экологические проблемы возможно только совместными усилиями на общегосударственном и мировом уровне, но улучшить экологию места проживания по силам даже одному конкретному человеку, — отметил он.

Заместитель руководителя ведомства подчеркнул, что только совместные усилия власти и общества позволят очистить республику от мусора и превратить ее в самый экологически чистый регион страны.

— Если каждый из нас сегодня не станет проявлять активность и заинтересованность в плане соблюдения экологических норм поведения, никакого серьёзного прогресса мы не достигнем, — сказал он.

Как отметил Мухарбек Пугоев, с началом весеннего периода министерством были запланированы массовые мероприятия, в том числе и субботники, но из-за объявленного карантина в связи с пандемией, их пришлось проводить в более узком кругу. Но, тем не менее, им удалось организовать несколько субботников и в рамках исполнения утвержденного плана по экологическому просвещению населения провести широкую просветительскую работу. В онлайн-режиме с помощью социальных сетей специалистами ведомства при помощи педагогов были проведены экобеседы, экоуроки, различные конкурсы и культурно-просветительские мероприятия на экологическую тематику.

Также на территории Назрановского и Сунженского районов с охватом более 30 гектаров был разбит «Сад памяти», приуроченный к 75-летию со дня окончания Великой Отечественной войны, и высажены 68 тысяч саженцев акации, как символ чистоты и свободы.

— С соблюдением всех дистанционных мер и ограничений, работники лесничеств и лесопожарных центров в течение апреля справились с этим важным заданием и пополнили ряды зеленых насаждений, — отметил Пугоев и сообщил, что подобные акции, имеющие международное значение, в нашем регионе проводятся на постоянной основе.

Также из его рассказа мы узнали, что ежегодно весной в нашей стране проходит экологическая акция «Всероссийский день посадки леса», организованная по инициативе Федерального агентства лесного хозяйства. Во многих лесничествах областей и регионов Российской Федерации, а также в городах и населенных пунктах после долгой холодной зимы проходят специальные субботники, предназначенные для посадки деревьев.

Министерство природных ресурсов и экологии Республики Ингушетия строит свою работу по трем основным направлениям, и главенствующую роль в этом играет лесное хозяйство.

— Основными задачами в нашей деятельности являются обеспечение охраны, защиты и воспроизводства лесов, — говорит министр Магомед Евлоев, — а также организация использования лесов и осуществление на землях лесного фонда федерального государственного лесного и пожарного надзора. Также мы систематически проводим тщательный уход за ранее высаженными лесными культурами и в случае необходимости, делаем дополнение. Весь этот непростой фронт работы нам бывает по плечу, потому что с нами работают грамотные и неравнодушные люди, душой болеющие за нашу природу.

Если говорить о значении леса для экономического роста, то здесь нужно апеллировать больше к цифрам, которые говорят о том, что в среднем «лесные» вложения составляют около половины бюджета страны. Вот какое это богатство!

Комментируя деятельность работников лесного хозяйства и их основные функции, Магомед Евлоев отметил, что лес, как одно из чудесных творений природы, сегодня, как никогда раньше, нуждается в заботе людей.

— К сожалению, существует огромное количество случаев, когда люди безжалостно уничтожают леса и не считают, что нарушают закон, — отметил он. — Не всегда леса гибнут только в результате разгула стихии. Очень часто именно человеческий фактор становится причиной пожаров, загрязнения и варварской вырубки. И только благодаря неустанной и самоотверженной работе лесоводов нашей республики удается сохранять и воспроизводить лесные богатства Ингушетии.

Рассказывая, как обстоят дела с сохранением и приумножением лесных массивов на территории Ингушетии, наш собеседник отметил, что лесистость республики составляет почти 21% и что впервые за последние сто лет эти объемы превышают площади рубок, что может обеспечить дальнейший баланс воспроизводства лесного фонда.

— Так как в нашей республике нет сплошных рубок, мы ежегодно проводим работы по лесоразведению, — говорит Магомед Мусаевич. — Сюда входит посадка леса на открытых площадях, а также создание защитных лесов на определенных участках. Учитывая то обстоятельство, что леса на планете Земля катастрофически гибнут, планы наши целиком и полностью связаны с сохранением лесного богатства нашей республики, приумножением этого бесценного национального сокровища.

Для чего люди сажают деревья, знает даже ребенок. Во всех школьных учебниках по биологии деревья имеют символическое название «зеленые легкие планеты», главное предназначение которых заключается в выделении в атмосферу кислорода и поглощения углекислого газа, абсорбции пыли.

— Роль лесов в нашей жизни трудно переоценить, — говорит министр, — поэтому из года в год наше министерство определяет участки для посадки новых саженцев, готовит почву, обеспечивает посадочным материалом. Добровольцам в хозяйствах выдается инвентарь, проводится инструктаж, как правильно посадить дерево. Причем принять участие в этом полезном деле может любой желающий.

К слову нужно сказать, что несколько лет подряд на склонах Сунженского хребта проводится плановая посадка саженцев, которые в скором времени украсят местность зелёной листвой.

— Эти деревья принесут нашей природе огромную пользу, — говорит Евлоев, — ведь из-за постоянных ветров здесь происходит выветривание почвы. Кроме этого, мы знаем, что самым эффективным способом борьбы с эрозионными процессами является закрепление склонов холмов путем посадки древесно-кустарниковых растений, формирующих хорошо развитую корневую систему. А при опасности обрушения селевых потоков их корни удерживают почву. Именно по этой причине уже несколько лет подряд Минприроды РИ занимается облесением Сунженского хребта.

Сохранение, приумножение, заботливое и рациональное использование леса — обязанность не только лесничества, но и общества в целом. Поэтому в ведомстве выразили надежду, что эта хорошая добрая инициатива со временем станет настоящим праздником для всех граждан нашей страны, и у каждого жителя появится «свое» посаженное дерево. А лучше — несколько посаженных деревьев!

Как нам удалось узнать, общая площадь земель лесного фонда Ингушетии составляет более 80 тысяч гектаров, и все леса республики по целевому назначению отнесены к защитным лесам. В целях всеобщей безопасности функционирует круглосуточный диспетчерский пункт оперативных дежурных по сбору, обработке и анализу оперативной информации об угрозе или факте возникновения лесных пожаров на землях лесного фонда в границах территории Республики Ингушетия.

Как отметил Евлоев, в соответствии с календарным планом государственного задания все запланированные мероприятия за прошлый год ведомством выполнены в полном объеме, в том числе построены лесные дороги, предназначенные для охраны лесов от пожаров, протяженностью более 40 километров. Кроме этого, там, где необходимо, устроены противопожарные минерализованные полосы со своевременной прочисткой. Не забыли здесь также благоустроить зоны отдыха граждан, соорудили шлагбаумы и установили стенды и указатели.

Охрана окружающей природной среды — новая форма во взаимодействии человека и природы, рожденная в современных условиях. Она представляет собой систему государственных и общественных мер, направленных на гармоничное взаимодействие общества и природы, сохранение и воспроизводство действующих экологических сообществ и природных ресурсов во имя живущих и будущих поколений. Хроники техногенных катастроф напоминают, насколько хрупким является наш мир, и как быстро мы его уничтожаем. Поэтому всем нам надо понимать, что вопросы охраны окружающей среды относятся к приоритетным вопросам политической, экономической и общественной жизни страны, и не забывать о том, что от одной спички сгорает лес, а непотушенная сигарета может вызвать пожар в большом городе.