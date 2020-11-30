Цель акции — информирование населения о ВИЧ-инфекции, методах профилактики, путях распространения вируса.

Как сообщила «Ингушетии» главный врач республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и другими инфекционными заболеваниями" Луиза Бекмурзиева, в этом году из-за эпидемиологической обстановки в мире большая часть мероприятий в рамках акции пройдет в онлайн-режиме. По ее словам, только объединение усилий органов государственной власти, медицинского сообщества и общественных организаций способно содействовать решению задач по предотвращению распространения заболевания на территории России.

Важная роль в реализации планов нынешней акции «Стоп ВИЧ/СПИД» отведена общественной организации «Волонтеры-медики». Свое представительство у нее есть и в Ингушетии. Первое мероприятие в рамках акции организовали как раз они. Оно прошло в стенах Ингушского государственного университета. Студенты-медики провели онлайн-лекцию, посвященную проблемам СПИДа в нашем регионе.

В этом году Ингушетия впервые стала участником другой масштабной просветительской акции, связанной с темой ВИЧ. Речь идет о всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020». В середине этого месяца в Казани прошло торжественное мероприятие по случаю ее завершения. В церемонии принял участие заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

Татарстан стал последним, 45-м регионом, в котором проходит акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020». Цель акции — информирование по вопросам ВИЧ/СПИДа, снижение дискриминации ВИЧ-положительных граждан и мотивирование населения к тестированию на инфекцию. Акция стартовала 26 июня, когда две команды экспедиции одновременно стартовали из Калининграда и Камчатки, чтобы встретиться 16 ноября в Казани. Брендированные автомобили ГАЗ в этом году проехали более 200 городов в 45 регионах, включая регионы Крайнего Севера и Северного Кавказа.

«Сегодня мы закрываем всероссийскую акцию «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020». Акция охватила подавляющее большинство регионов нашей страны. Сегодня в каждом регионе РФ есть возможность бесплатно сдать тест на ВИЧ. Благодаря акции свой статус по отношению к ВИЧ-инфекции узнали около 25 тысяч человек», — сказал Салагай на церемонии закрытия акции.

По словам замминистра, конечно, это не очень большая цифра с точки зрения общего количества тестирований, которое приближается к десяткам миллионов ежегодно. Но это очень важно с точки зрения того, что такое количество людей сделали ещё один шаг к выяснению своего ВИЧ-статуса. Такое тестирование, по его мнению, неотъемлемый элемент культуры ответственного отношения к своему здоровью.

В Ингушетию члены мобильной группы прибыли 2 октября. Пробыли они в регионе неделю. Всего за это время пройти тест согласились 242 человека. В рамках пребывания в республике члены МГТ побывали в городах Магас, Малгобек, Назрань, Сунжа и Карабулак.

Население России составляет более 146 миллионов человек, из них живут с ВИЧ около 900 тыс. человек. Каждый час в России заражается 9 человек. Каждый год увеличивается общее число заболевших и число смертей пациентов с ВИЧ-инфекцией.

По информации Министерства здравоохранения Российской Федерации, за последние два года отмечается устойчивая тенденция снижения темпов распространения ВИЧ-инфекции в стране. Благодаря общим усилиям государства и общества, эффективным действиям по профилактике распространения ВИЧ инфекции, в том числе в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», отмечается снижение доли впервые выявленных лиц с ВИЧ-инфекцией в возрасте от 15 до 20 лет до 0,8% в 2019 году. Также за последние три года возросло число случаев с установленным диагнозом ВИЧ-инфекции на ранних стадиях инфицирования, что существенно увеличивает эффективность антиретровирусной терапии.

Тем не менее, в 2019 году зарегистрировано более 80 тысяч новых случае заражения ВИЧ-инфекцией, более 28 тысяч человек умерли по причине основного и сопутствующих заболеваний. Поэтому необходимо продолжение активных совместных действий государства и всех заинтересованных общественных организаций.

Главная цель недели тестирования на ВИЧ — увеличить количество людей, знающих свой ВИЧ-статус, сократить позднее выявление инфекции путем информирования о преимуществах тестирования. А так как без обследования нет диагноза, это означает, что продолжительное время люди, сами того не подозревая, являются источниками инфекции. Информационная кампания сфокусирована на различных аспектах профилактики ВИЧ-инфекции — для мужчин и женщин всех возрастов, ключевых групп населения и людей, живущих с ВИЧ.